Наш юридический консультант помогает читателям журнала разобраться, чем могут грозить те или иные ситуации и как избежать проблем на дороге

Планирую поехать в отпуск с семьей и друзьями на микроавтобусе. Нужно ли устанавливать в него тахограф? Могут ли возникнуть какие-то проб­лемы, если его в автомобиле не окажется?

Изначально установка тахографов была обязательна для коммерческих перевозчиков, и такое требование преследовало благую цель – предотвращение ДТП, вызванных усталостью водителей. Сам по себе этот прибор предназначен для фиксации времени, которое водитель затратил на управление машиной, другие работы и перерывы. Тахограф сохраняет в памяти историю рабочего дня, к которой имеют доступ сотрудники контролирующих органов.

В целом тахограф нужен для контроля соблюдения режима труда и отдыха водителем. И, казалось бы, логичен вывод, что такой прибор актуален именно для транспортных компаний, предприятий и других коммерческих перевозчиков. Однако с учетом положений Федерального закона «О безопасности дорожного движения» обязанность установки тахографов возникла и у частных владельцев. В законе указано, что эти приборы должны устанавливаться на автомобили, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам. Частные владельцы обязаны устанавливать тахографы на грузовые автомобили категории С и автобусы.

Таким образом, если у вас в паспорте транспортного средства в графе «Тип транспортного средства» написано «автобус», то устанавливать тахограф нужно. Более того, в законе «О безопасности дорожного движения» указано, что такие водители обязаны соблюдать правила безопасности перевозок, а также – установленные нормы времени управления машиной и отдыха.

Правила прописаны в 26-м разделе ПДД, где указано, что с начала движения должно пройти не более 4,5 часа, после чего следует сделать перерыв не менее 45 минут. А в течение дня общее время в пути не должно превышать 9 часов.

Наказание предусмотрено как за отсутствие тахографа вообще, так и за нарушения при его использовании, в том числе – правил нахождения за рулем и отдыха. Сумма штрафа составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Можно ли установить на машину покрышки с более высоким профилем, чем заводской? И предусмотрено ли какое-нибудь наказание за это?

В основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации (приложение к ПДД) указано, что запрещается эксплуатация транспортного средства, если шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

То есть, если покрышки, которые вы хотите установить, превышают допустимые к конкретной модели автомобиля размеры, это будет считаться нарушением. Правда, ответственность за такое нарушение не слишком сурова: предупреждение или штраф 500 рублей (пункт 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Да и на практике инспекторы ГИБДД редко обращают внимание на то, какого размера шины установлены на той или иной машине. Если, конечно, вы не ездите на огромных колесах от болотохода.

Можно ли уменьшить налоговую базу при продаже автомобиля на сумму ремонта за время владения?

Увы, затраты на ремонт машины не уменьшают налогооблагаемую базу. Однако при продаже транспортного средства можно воспользоваться другими вариантами уменьшения налоговых платежей.

В частности, налог не надо платить, если срок владения автомобилем более трех лет. Отсчет срока владения начинается с даты заключения договора купли-продажи. Если этот период меньше, можно снизить величину налога – речь о налоговом вычете, который составляет 250 тыс. рублей. От суммы продажи отнимаете 250 тыс. и платите налог с оставшейся суммы.

Есть и еще один способ ограничить расходы – сократить налоговую базу на сумму затрат. Это когда от суммы продажи автомобиля отнимается сумма, ранее потраченная на его приобретение. При таком варианте налог уплачивается только в том случае, если сумма продажи превышает сумму покупки.

