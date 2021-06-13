Летом количество автопутешественников резко возрастает. Но все ли они знают, с чем могут столкнуться в дороге? Наш юридический консультант рассказывает о типичных ситуациях

Планируем поехать на черноморское побережье с прицепом. Нужны ли какие-то документы на фаркоп и не возникнут ли проб­лемы при проверке документов сотрудниками ДПС?

Начиная с этого года в России действует технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Именно этому документу должны соответствовать автомобили и установленное на них оборудование. В пункте 77 раздела 4 главы V техничес­кого регламента указано два случая, при которых фаркоп можно не регистрировать в ГИБДД.

Первый – это если фаркоп был установлен на заводе. Второй – когда сцепное устройство установлено самостоя­тельно в качестве дополнительного оборудования. При втором варианте необходимо соблюдение ряда условий. Прежде всего, автопроизводитель должен был предусмотреть установку фаркопа на данную модель машины (это указывается в руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля). Кроме того, на сцепное устройство должна иметься документация, подтверждающая, что оно предназначено для использования именно на машине конкретной модели и соответствует техническим стандартам и требованиям.

Если все это есть, то больше ничего делать не потребуется. Брать с собой руководство по эксплуатации автомобиля, а также документы на фаркоп нет необходимости, так как это не предусмотрено Правилами дорожного движения. Если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы по поводу фаркопа, нужно сообщить ему, что все необходимые документы имеются и тягово-сцепное устройство установлено законно. Обычно этого достаточно. Если же инспектор все-таки решит оформить протокол, вы сможете оспорить его на основании имеющихся документов.

Какие требования установлены для тонированных стекол и кто вправе проверять тонировку в дороге?

Максимально допустимый уровень светопропускания стекол автомобиля установлен в техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Для боковых стекол автомобилей норма светопропускания не менялась, а для переднего сделали послаб­ление: ранее было 75%, а сейчас 70%. То есть теперь можно сделать переднее стекло машины менее прозрачным.

Что касается проверки, то это может сделать как сотрудник технического надзора, так и любой другой инспектор ГИБДД. Но следует иметь в виду, что проверить тонировку инспекторы ДПС имеют право не только на стационарных постах, но и в любом другом месте. Главное условие – наличие у сотруд­ника ГИБДД специального прибора.

Если у инспектора такого прибора нет и он предлагает проехать на стационарный пост ДПС, то подобное требование незаконно. Чтобы сделать это на законных основаниях, сотрудник ГИБДД должен выполнить административное задержание. Вот только по закону административное задержание не применяется для выявления административного правонарушения. Задержание транспортного средства в этом случае также не предусмотрено.

В каких случаях можно просить инспектора направить материалы о нарушении ПДД по месту жительства?

Несмотря на то что по общему правилу административные дела рассматриваются по месту совершения правонарушения, возможность направления дела по месту жительства водителя имеется. В соответствии с КоАП РФ, по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. То есть при составлении протокола достаточно указать о направлении дела по месту вашего жительства. Объяснять причины, по которым нарушитель просит передать дело по месту жительства, нет необходимости, так как это не предусмотрено КоАП РФ.