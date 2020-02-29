Метановые грузовики Iveco проторили дорогу к российским клиентам: мы убедились в этом, побывав в Тольятти и пообщавшись с представителями логистической компании, тестировавшей итальянский газовый тягач Stralis NP в течение двух недель

Площадка логистической компании «РТ Логистика» на окраине Тольятти запружена новенькими легковушками, которые прямо из цехов АвтоВАЗа и СП «GM-АвтоВАЗ» доставляются сюда десятками автовозов. На фоне разношерстных дизельных грузовиков выделяется новенький Iveco Stralis NP 460 с надписью «Метан, тест-драйв» на ярко-синей кабине. Осенью этот флагманский тягач на сжатом газе был передан компанией «Ивеко Руссия» транспортникам «РТ-Логистики» в двухнедельную тестовую эксплуатацию. Мы подключились к ней в финальный день испытаний, пообщались с представителями логистической компании и совершили рейс с водителем газового грузовика, разумеется, выспросив у шофера его впечатления от автомобиля.

На весах экономики

Российское представительство Iveco использует формат ознакомительных тест-драйвов своей газовой техники уже более года, и результаты, как говорится, налицо. По итогам похожего теста в сентябре 2018 года в числе первых покупателей Stralis NP 460 в России оказалась «Автомобильная компания Мостранс», которая заключила контракт на покупку сразу пятисот таких грузовиков в течение десяти лет и уже приобрела две партии: первую из 25 тягачей в конфигурации с CNG- и LNG-баками в феврале 2019 года и еще 50 авто­мобилей, но уже ездящих на сжиженном природном газе (LNG) в декабре того же года. Также пополнила свой парк газовой техникой Iveco компания «Мираторг» – в мае 2019-го этому агропромышленному холдингу были отгружены 75 тягачей с двигателем, работающим на сжатом природном газе (CNG). Во всех случаях «Ивеко Руссия» провела с клиен­тами серию обучающих тренингов.

Представители «РТ-Логистики», с которыми удалось пообщаться на финальном этапе теста в Тольятти, остались довольны итальянским грузовиком. «Впечатление о газовом тягаче исключительно положительное, эксплуатационные характеристики хорошие, эргономика и дизайн на высоте. Но все же самое главное – это экономия. По прошествии двух недель эксплуатации на внутригородских маршрутах метановый тягач показал экономию порядка 35%, что при средневзвешенном пробеге 7000–8000 км в месяц составит более 35 000 руб­лей», – говорит руководитель обособленного подразделения «РТ-Логистики» в Тольятти Николай Спиваков.

Директор департамента развития «РТ Логистики» Дмитрий Сергеев разделяет позитивный настрой коллеги, но уточняет: «Нужно скрупулезно проработать вопрос с коммерческой точки зрения, так как важна не только экономия топлива, но и ремонтная база, наличие соответствующих заправок на маршрутах». Как сообщил Дмитрий Сергеев, в ближайшее время начнутся переговоры с компанией «Ивеко Руссия» о сервисных контрактах. По их итогам и будет приниматься решение о возможной закупке газовых Stralis.

А еще потенциальный клиент рассчитывает на получение дотаций от федеральных властей. Ведь в рамках направления «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Энерго­эффективность и развитие энергетики» на 2019–2024 годы предусмотрена возможность субсидирования приобретения газовой техники и строительства газозаправочной инфраструктуры.

Конкурентные преимущества

Чтобы оценить потенциал метанового тягача Iveco, уточним его ключевые характеристики. Грузовик с колесной формулой 4х2 оснащен автоматизированной 12-ступенчатой коробкой Hi-Tronix и современным 13-литровым двигателем Cursor 13 стандарта Euro 6 c отдачей 460 л.с. и 2000 Нм, что очень близко к дизельному аналогу. У этого двигателя один из лучших в классе показателей удельной и максимальной мощности, увеличенный сервисный интервал (до 90 000 км), а также сниженный уровень шума. По сравнению с дизелями сопоставимой мощности газовые агрегаты Iveco позволяют сократить выбросы в атмосферу твердых частиц на 99% и окисей азота на 60%. Иными словами, и это прекрасно понимают наши собеседники, такой грузовик имеет пропуск на дороги Европы с жесткими ограничениями по вредным выбросам.

Существенно и то, что мотор Cursor 13 работает как на сжатом, так и на сжиженном природном газе. Соответственно, на выбор предлагается несколько комбинаций топливных баков: только LNG, только СNG, а также сочетание баков для LNG и СNG различных форм и емкостей. То есть клиент может выбрать компоновку топливных носителей под свои задачи. К примеру, тягач, представленный на площадке «РТ Логистики», был оснащен восемью баками CNG, обеспечивающими запас хода 650 км. Вариант с баком LNG и четырьмя «баллонами» CNG – это пробег 280 км на сжатом и 800 км на сжиженном газовом топливе. Наконец, рекордсмен по «дальнобою» – вариант с двойными баками LNG, проходящий до 1600 км без дозаправки. Кстати, именно такой «итальянец» участвовал в недавнем международном автопробеге газомоторной техники «Голубой коридор», подтвердив рекордный потенциал по автономности.

Команду «РТ-Логистики» по роду ее деятельности больше привлекают исполнения на сжатом газе, и это понятно. В России на сегодняшний день действует около 400 метановых заправок, включая станции, расположенные на закрытых территориях, и передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ) для доставки топлива до потребителя. Львиная доля таких мощностей (примерно 80%) принадлежит «Газпрому», при этом заправок СNG на порядок больше, чем LNG-точек. И что существенно для клиента, справедливо уточняет Дмитрий Сергеев, автомобили на сжиженном природном газе дороже исполнений на сжатом метане.

Проверка на дорогах

Как бы то ни было, выбор типа газового топлива напрямую зависит от деятельности транспортного предприятия. Для «Мостранса», работающего с такими ретейлерами, как IKEA, Metro, Auchan и Leroy Merlin, и сделавшего ставку на дальнемагистральные перевозки, оправдан именно LNG-вариант. АО «РТ Логистика» (инфраструктурная дочерняя организация ГК «Ростех») – корпоративный центр компетенции в области логистики и транспорта склоняется к CNG-грузовикам, но допускает и закупку Stralis c гибридной CNG/LNG компоновочной схемой, поскольку работает в том числе и на экспортно-импортных направлениях, где важен большой запас хода.

Что же касается собственно газового тягача Stralis NP 460, с которым мы познакомились в Тольятти, он привлекает не в последнюю очередь стильным дизайном кабины Hi Way со спальными местами, облегчающими марш-броски на большие расстояния, а также щедрым оснащением (светодиодная оптика, адаптивный «круиз» и многое другое).

Водитель «РТ-Логистики» Анатолий Артемьев между тем похвалил 460-сильный двигатель Cursor 13 за тихую и мягкую работу. По его словам, за двухнедельную эксплуатацию газовый агрегат заводился как часы, в частности, благодаря штатному автономному подогревателю, отлично тянул в городе и на трассе. Чуть меньший клиренс (стальной кофр с газовыми баками находится чуть ближе к земле, чем стандартные емкости с соляркой) не создал проблем даже при езде по разбитым дорогам. Средний расход метана на трассе, как он говорит, порядка 18 кг/100 км, в пробках «аппетит» грузовика повышался максимум до 25 кг/100 км, а фактический пробег после полной заправки составил около 500 км.

Итог же презентации подвел директор по транспортной логистике АО «АвтоВАЗ» Алексей Теньков, с которым мы обсудили перспективы использования газовых Stralis в логистической цепочке автогиганта. По его мнению, эксплуатация такого транспорта положительно скажется не только на экономике перевозчика, но и на экологии городов. «Только на производственную территорию нашей компании в Тольятти ежедневно заходит более пятисот грузовиков, – рассказывает собеседник «Автопанорамы», – и мы предъявляем повышенные требования к их экологической составляющей, следуя регламенту Альянса Renault-Nissan». Так что в конечном счете газовый Stralis – это еще и вклад в «зеленое» будущее.