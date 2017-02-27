Компания «ИВЕКО-АМТ» уже 22 года успешно работает на российском рынке. Мы побывали на ее заводе в Миассе, познакомились с модельным рядом и даже поездили за рулем трехосного самосвала IVECO-AMT 653900 (6х6), предназначенного для работ на строительстве нефтепроводов в Восточной Сибири

История предприятия началась в 1992 году, когда итальянская компания Iveco подписала договор о сотрудничестве с Уральским автомобильным заводом (ОАО «УралАЗ»). На мощностях завода была выпущена первая партия машин для работ на месторождениях «Газпрома» в Тюменской области. А в декабре 1994- го образовалось совместное предприятие ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ» в Миассе (Челябинская область), учредителями которого стали Iveco, ОАО «Газпром» и ОАО «УралАЗ». Цель создания СП – производство грузовых автомобилей европейского класса, адаптированных для эксплуатации в России.

Благодаря близости предприятия к ресурсодобывающим регионам определилась основная направленность производства – выпуск грузовиков с учетом индивидуальных требований заказчиков под различные технологии: строительные, лесные, нефтяные и другие. Такая специализация потребовала образования соответствующей инфраструктуры и развития собственных технологических и конструкторских служб. Да-да, на предприятии выпускаются уникальные версии Iveco, спроектированные российскими конструкторами и не имеющие аналогов в мире.

В 2009 году в связи со сменой собственников предприятие было переименовано в ООО «ИВЕКО-АМТ». Аббревиатура АМТ сложилась из первых букв слов «Автомобили», «Миасс», «Турин».

Своими силами

Производство автомобилей ведется по полному циклу, начиная от разработки конструкторской документации с учетом требований заказчика и заканчивая изготовлением шасси (включая раму), а также сваркой и окраской кабин и надстроек. Заготовки для производства поставляются с европейского завода Iveco.

Я побывал на окрасочной линии. Процесс впечатляет! Кабина погружается в ванну с краской, через некоторое время «всплывает», после чего перемещается в следующую ванну, и так несколько раз. А потом уже высушенное изделие отправляется на специально отведенную «стоянку», где ожидает своей очереди для установки на раму.

Заготовки под раму также поставляют из-за рубежа. Но дальше начинаются доработки под специальные нужды заказчика, где вступают в работу российские инженеры. Как правило, для тяжелых условий эксплуатации конструкция усиливается. Часто заказчики просят удлинить раму, установить дополнительную защиту различных узлов и агрегатов, добавить оси для увеличения грузоподъемности и уменьшения давления на грунт. Например, длина монтажной рамы некоторых грузовиков достигает 12 300 мм, а колесная база составляет 6930 мм!

Производственные мощности рассчитаны на выпуск 5 тыс. автомобилей в год. В данный момент производятся модели среднего класса Eurocargo, а также тяжелого класса Trakker. Машины оснащаются дизельными, газовыми (метан) и газодизельными силовыми агрегатами. Всего на шасси «ИВЕКО-АМТ» производится более 400 видов различной специализированной техники. Это вахтовые автобусы, мастерские, буровые установки, дорожные и пожарные машины, экскаваторы, самосвалы, тягачи и многие другие варианты. Колесные формулы варьируются от 4х2 до 10х10.

Версия 10х10 (пять ведущих осей) является особой гордостью конструкторов предприятия. Пространственная рама для этого шасси, не имеющая мировых аналогов, полностью спроектирована и произведена в России. Построено и передано заказчикам уже два шасси, оборудованных установками для монтажа технологического оборудования. Полная масса автомобиля составляет 66,5 т, а длина – 15,5 м. На шасси устанавливается дизельный двигатель мощностью 450 л.с. На разработку и испытания конструкции ушло полгода.

Благодаря высокому качеству продукции компания уверенно чувствует себя в нынешних непростых экономических условиях. Так, по итогам 2016 года автомобилей реализовано на 34% больше, чем в 2015-м. Такого успеха удалось добиться за счет значительного увеличения доли российских комплектующих, позволивших снизить цены. Удивительно, но сейчас цены в рублях на автомобили Iveco меньше, чем были в 2014 году.

Боевое крещение

Признаюсь, на таких больших грузовиках я еще не ездил. Передо мной возвышается огромный самосвал IVECO-AMT 653900 (6х6). Это представитель крупной партии из 30 экземпляров, которому вскоре предстоит отправиться в Сибирь на строительство нефтепроводов. Его особенностями являются усиленный передний мост, позволяющий выдерживать нагрузку 10 т, раздаточная коробка с отключаемым передним мостом, а также двускатная ошиновка. Кузов объемом 16 куб. м имеет усиленную систему обогрева для северных широт.

Подняться в кабину – уже испытание. Как-то я ездил на лесовозе фирмы MAN, та кабина была заметно ниже. Затем достаточно много времени уходит на настройку суперкомфортного сиденья с пневмоподвеской и огромным количеством регулировок. Педаль сцепления находится слева от кожуха рулевой колонки, педали тормоза и акселератора – справа. Включаю первую передачу – поехали!

Автомобиль почти по-легковому просто снимается с места. Передо мной пара километров трассы в сильно заметенном снегом песчаном карьере. Вторая передача, третья, четвертая… Самосвал, мягко покачиваясь, уверенно продавливает снежную кашу. Очень странные ощущения при повороте. Когда едешь в легковой машине, передние колеса находятся достаточно далеко впереди, а здесь, наоборот, я сижу перед передней осью. В результате при повороте руля кабина вдруг начинает смещаться вбок, оставаясь при этом нацеленной прямо.

Впереди раскатанный до льда подъем. Стараюсь преодолеть его в натяг на третьей передаче… Не тут-то было. Сдаю назад. Со скользкой горки скатываться задним ходом на многотонном грузовике страшновато. Останавливаюсь, включаю вторую. В принципе, без проблем можно трогаться и на третьей, но не сейчас. Стартую, больше «газу», подъем пройден. Словом, за время поездки я автомобиль так никуда и не «засадил», хотя после подъема была еще пара трудных мест. А если справился даже журналист, значит, профессиональный водитель и вовсе преодолеет их играючи. И благодарить за это нужно, конечно же, конструкторов и испытателей компании «ИВЕКО-АМТ».