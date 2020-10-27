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Iveco Trakker AD410T41 и Iveco-AMT 753910-10 для недетских игр в «песочнице»

Фары
Фары обеих моделей снабжены металлическими защитными решетками
IVECO Trakker AD410T41 кузов
IVECO Trakker AD410T41 оснащен 20-кубовым кузовом Cantoni
IVECO-AMT 753910-10
IVECO-AMT 753910-10 обладает грузоподъемностью 40 т и полной массой 60 т

Тяжелые самосвалы итальянской марки легко и приятно эксплуатировать – это главный вывод по итогам тест-драйва родственных,  но серьезно отличающихся друга от друга грузовиков

Сегмент тяжелых четырех­осных самосвалов в последние годы крепнет, несмотря на глобальный кризис продаж. Такие трудяги востребованы прежде всего в карьерах, у строителей при землеройных работах нулевого цикла и среди предприятий лесозаготовительной отрасли. В модельной гамме IVECO типичными представителями сегмента являются дорожный самосвал IVECO Trakker AD410T41 8x4, поставляе­мый с завода под Мадридом, и «карьерник» IVECO AMT 753910 10 8x8 произ­водства совместного предприятия «ИВЕКО АМТ» из Миасса. С обоими исполинами мы познакомились в карьере близ поселка Ильинский Московской области, где добывают суглинок.

Выбор инструмента

IVECO Trakker AD410T41 испанской сборки с колесной формулой 8х4 и грузоподъемностью 26 т позиционируется как дорожный самосвал, предназначенный не только для карьерных и строительных работ, но и для езды по дорогам общего пользования. Если оперировать терминами бокса, это «тяжеловес», хотя и не «супертяж». Такой грузовик оборудован 20-кубовым кузовом итальянской марки Cantoni, локализованным на рязанском заводе ЦТТМ. Основа шасси – рама из высокопрочной стали с толщиной лонжеронов 10 мм, это лучший показатель в классе. Два из четырех мостов производства IVECO – ведущие. Дизельный 12,9-лит­ровый двигатель Cursor 13, развивающий 410 л.с., работает в связке с 16-ступенчатой «механикой» ZF. Тестовый самосвал был укомплектован дневной кабиной, блокировками межосевого и межколесных дифференциалов, барабанными тормозными механизмами на всех колесах, а также «субарктическим зимним пакетом» для эксплуатации до –30 °С.

В свою очередь, IVECO-AMT 753910 10 8х8 оснащен четырьмя ведущими усиленными мостами Kessler и самосвальным кузовом объемом 22 м³ из износостойкой стали Hardox с системой обогрева днища платформы, облегчающей выгрузку сыпучих грузов при температурах до –50 °С. Грузоподъемность тоже впечатляющая – целых 40 т при полной массе 60 т. Силовой агрегат Cursor 13 развивает 500 л.с. и агрегатирован с 6-диапазонным «автоматом» Allison 4500 и раздаточной коробкой ZF. Карданные валы усилены. Подвеска с рессорами Чусовского металлургического завода откалибрована с большим запасом по энергоемкости. А третья и четвертая оси разнесены дальше, чем у стандартных ивековских самосвалов, что позволяет устанавливать более крупные колеса. Двухконтурная же тормозная система снабжена ABS и антипробуксовочной системой ASR с режимом off-road.

С места – в карьер!

Знакомство с обоими представителями самосвального семейства состоялось, как по заказу, после проливных дождей. Соответственно, протектор колес быстро забился глиной, и на подъемах, спусках и поворотах грузовики сполна проявили свой характер. При управлении Trakker AD410T41 с незагруженным кузовом впечатляет легкость, с которой этот гигант стартует. Не нужно играть сцеплением – просто включаешь вторую передачу, начинаешь движение, сразу же подтыкаешь третью.

Набрав 15 км/ч, грузовик движется вперед уверенно и без пробуксовок, главное, идти на ровной тяге, подобрав оптимальную передачу и не «перегазовывая». Перед скользким и крутым подъемом включаю блокировки двух задних мостов, и Trakker без проблем берет высоту. Но вот на пути станция загрузки, где забираем в кузов несколько ковшей увесистого суглинка. Потяжелев на пару-тройку тонн, Trakker AD410T41 чуть вальяжнее стартует и требует более низких передач, но с задачей справляется без видимых усилий. Отмечаю также, насколько жесткие настройки у шасси – это вам не перинная мягкость подвесок легковушек, во главу угла у самосвала поставлена энергоемкость.

За рулем же богатыря IVECO AMT 753910-10 8x8 сразу понимаешь, что это игрок еще более высокой грузовой лиги. Думать о «правильной» передаче не приходится, «автомат» оперативно подбирает нужное соотношение, прибавка в 90 л.с. в сравнении с 410-сильным Trakker AD410T41 ощутима. Наконец, здесь можно активировать блокировки всех четырех дифференциалов и почувствовать себя королем карьеров. У меня возникло чувство, что в таком режиме этот «итальянец» и не подозревает, что такое пробуксовка. Да и с повышенной нагрузкой профессиональный «карьерник» справляется легко.

Словом, выбирая самосвал Iveco, покупатель должен четко понимать, для каких задач будет использоваться машина. Если речь не только о загрузке и погрузке, но и о регулярной транспортировке на большие расстояния, то очевиден выбор в пользу Trakker AD410T41. За него сегодня просят 145 000 евро (примерно 12,6 млн рублей). А вот карьерный «специальный инструмент» IVECO AMT 753910 10 8x8 оценен в 224 000 евро (около 19,5 млн рублей).

Но в любом случае итальянский бренд стремится облегчить российским клиентам покупку самосвальной техники, поскольку намерен всерьез развивать этот сегмент. В частности, на первую партию IVECO Trakker с колесной формулой 8х4 и самосвальной платформой действует спецпредложение: начальная цена установлена на уровне 10,6 млн рублей. При этом самосвалы включены в так называемую складскую программу – их не надо ждать и можно прибрести у дилеров «Ивеко Руссия». Кроме того, предлагаются льготные условия лизинга и финансовые каникулы до шести месяцев. 

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