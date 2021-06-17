Koenigsegg будет заправлять суперкары вулканом

Известный шведский производитель спорткаров прорабатывает возможность использования альтернативных источников топлива

Да, этим источником может стать вулкан, а точнее его испарения, в которых содержится этанол. В Исландии, например, переработкой данных испарений занимаются уже с начала двухтысячных годов. Между тем, по мнению главы компании Кристиана фон Кёнигзегга такой подход может помочь сделать суперкары климатически нейтральными.

То есть новшество продиктовано экологией - использование метанола для получения других источников энергии должно стать полноценной компенсацией выбросов углекислого газа, которые исходят от автомобилей при движении. В Koenigsegg готовы и дальше заниматься исследованием альтернативных источников по добыче топлива ради снижения отрицательного влияния на окружающую среду.