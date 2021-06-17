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17 июн 2021

Koenigsegg будет заправлять суперкары вулканом

Koenigsegg будет заправлять суперкары вулканом
Автор фото: фирма-производитель

Известный шведский производитель спорткаров прорабатывает возможность использования альтернативных источников топлива

Да, этим источником может стать вулкан, а точнее его испарения, в которых содержится этанол.  В Исландии, например, переработкой данных испарений занимаются уже с начала двухтысячных годов.  Между тем, по мнению главы компании Кристиана фон Кёнигзегга  такой подход может помочь сделать суперкары климатически нейтральными.

То есть новшество продиктовано экологией - использование метанола для получения других источников энергии должно стать полноценной компенсацией выбросов углекислого газа,  которые исходят от автомобилей при движении.  В Koenigsegg готовы  и дальше заниматься исследованием альтернативных источников по добыче топлива ради снижения отрицательного влияния на окружающую среду.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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