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15 ноя 2023

Koenigsegg показал версию гиперкара Gemera для активного образа жизни

Koenigsegg показал версию гиперкара Gemera для активного образа жизни
Автор фото: фирма-производитель

Компания Koenigsegg представила гиперкар Gemera с багажным боксом на крыше. Всего будет выпущено 300 экземпляров. Стоимость начинается от 1 700 000 долларов (примерно 155 000 000 рублей)

Углепластиковый грузовой бокс, который был создан компанией Gearbox, имеет форму вытянутой капли и, как заверяет производитель, уменьшит аэродинамические показатели всего на 11%, Он спокойно может выдержать максимальную скорость движения гиперкара в 300 км/ч. Отмечается, что в бокс помещается четыре пары лыж, палки и горнолыжные ботинки или два полноразмерных чемодана.

Автомобиль предложен в двух модификация. В первом случае - это гибридная силовая установка с бензиновым V8 объемом 5,0 л. и электромотором Dark Matter. Суммарная мощность - 2300 л.с. и 2750 Нм крутящего момента. Во втором - 2,0-литровая “битурботройка” TFG мощностью 1400 л.с. и 1850 Нм. Оба варианта комплектуются 9-ступенчатым “роботом” Light Speed Tourbillion Transmission. Привод - полный.

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