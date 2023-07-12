Новый серийный гиперкар от Koenigsegg

Шведская компания Koenigsegg представила гибридный гиперкар Gemera, который будет выпущен в количестве 300 экземпляров

Koenigsegg Gemera впервые был показан еще в 2020 году, став первой 4-местной моделью компании. Gemera привлек внимание своей силовой установкой и динамическими характеристиками. Серийное производство гиперкара обсуждалось с момента первого его появления, но только сейчас стало известно, что производство запустится на новом заводе Gripen Atelier в конце 2024 года.

Стандартная версия Gemera получил гибридную установку, в основе которой лежат двухлитровый мотор TFG и три электродвигателя. Суммарная мощность составит 1400 л.с., а крутящий момент - 1850 Нм. Это значительно меньше, чем у предсерийной версии (1723 л.с. и 3500 Нм). Флагманская версия получит 5-литровый V8. Вместе с электромотором на передней оси суммарная отдача 2300 л.с. и 2700 Нм. Все версии комплектуются 850-вольтным аккумулятором емкостью 14 кВт/ч. Объем топливного бака - 115 л.