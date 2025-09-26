Koenigsegg разрабатывает доступный спорткар

На фестивале скорости в Гудвуде основатель компании Кристиан фон Кенигсегг рассказал, что бренд рассматривает возможность выпуска спортивного автомобиля, рассчитанного на более широкий круг покупателей

Пока Koenigsegg выпускает всего несколько десятков машин в год, и каждая из них является штучным продуктом, который делается на заказ. Масштабирование выпуска автомобилей потребует колоссальных усилий, начиная от перестройки процессов производства до выхода на совершенно другой уровень конкуренции.

Тем не менее, у марки уже есть наработки, которые могли бы лечь в основу «младшего» спорткара. Например, модель может получить трехцилиндровый двигатель TFG объемом 2,0 литра мощностью 600 л.с. в составе традиционной силовой установки или гибрида. В последнем случае мощность системы могла бы составлять порядка 900 л.с. при массе автомобиля менее 1,4 тонны. Это примерно как у McLaren Artura или Porsche 911 Turbo S.

Пока никаких конкретных планов нет, но сам факт того, что в Koenigsegg допускают появление относительно доступного спорткара, может стать сенсацией. Для марки, которая десятилетиями ассоциируется исключительно с гиперкарами, это был бы настоящий переворот.

