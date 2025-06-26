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26 июн 2025

Koenigsegg представил гиперкар для трека с рекордной мощностью

Koenigsegg представил гиперкар для трека с рекордной мощностью
Автор фото: фирма-производитель

Шведская компания Koenigsegg анонсировала выпуск нового гиперкара под названием Sadair’s Spear. Это трековая версия Jesko, которая мощнее и быстрее стандартной модели

Sadair’s Spear также получил 5,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но его мощность была увеличена до 1300 л.с., а при использовании топлива E85 — до 1625 л.с. Двигатель работает в паре с фирменной трансмиссией Light Speed Transmission (LST), передающей крутящий момент на заднюю ось.

За счет облегченных карбоновых сидений, уменьшенной шумоизоляции и новой конструкции подвески удалось сбросить 35 кг, по сравнению с Jesko Attack. Теперь гиперкар превышает соотношение мощности к весу 1:1, ранее достигнутое в модели Koenigsegg One:1. Также переработана аэродинамика. Установлен активный задний спойлер, новые боковые воздухозаборники и вентиляционные прорези на капоте.

Несмотря на трековую направленность, Sadair’s Spear будет легальным для дорог общего пользования. Koenigsegg выпустит лишь 30 экземпляров новой модели, и все они уже нашли своих владельцев. Название Sadair’s Spear отсылает к имени любимой гоночной лошади Йеско фон Кёнигсегга, отца основателя бренда. По словам Кристиана фон Кёнигсегга, новая модель «олицетворяет баланс между мощностью, аэродинамикой, дорожной пригодностью» и создавалась с целью «установки новых рекордов».

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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