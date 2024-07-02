Компания Koenigsegg побила собственный рекорд разгона до 400 км/ч с торможением на своем гиперкаре Jesko Absolut за 27,83 с. Ранее в 2023 году лучший результат показал Koenigsegg Regera, которому потребовалось для этого упражнения 28,81 с

Установка рекорда была запечатлена на видео, опубликованном в социальных сетях марки. Если быть точнее, то автомобиль в пике превысил отметку в 400 км/ч, разогнавшись до 412,72 км/ч. На это ему потребовалось 18,82 с., когда для Regera - 20,68 с. Также Jesko Absolut стал самым быстром в разгоне с 0 до 250 миль в час с последующей остановкой. Для этого ему потребовалось 28,27 с. У Regera это заняло на 1,33 с. больше. Разгон с 0 до 250 миль в час составил 19,2 с.

Koenigsegg Jesko Absolut оснащен 5,1-литровым V8 мощностью 1600 л.с. и 1500 Нм крутящего момента. Он стыкуется с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - задний. Для заезда гиперкар заправили топливом E85, состоящего на 85% из этанола, но в остальном автомобиль никак не модифицировали.