Koenigsegg объединился с производителем электрических «Саабов»

Шведская марка Koenigsegg и владеющий Saab консорциум NEVS объявили о формировании стратегического партнерства. Свежесозданный альянс будет заниматься разработкой массовых моделей

Самое интересное, что главенствовать и верховодить в этом альянсе будет NEVS - 65 процентов компании будут принадлежать именно этому консорциуму. Все дело в том, что компания инвестирует в Koenigsegg 150 миллионов евро, получив взамен 20-процентный миноритарный пакет акций компании. В свою очередь, производитель гиперкаров поделится с партнером интеллектуальной собственностью, лицензиями на технологии и займется дизайном продукта.

Что касается совместных разработок, то обе компании пока не раскрывают никаких карт, лишь в заявлении представителей Koenigsegg было указано, что сотрудничество с NEVS позволит укрепить позиции марки на рынке гиперкаров, а также разработать продукты для новых и еще незадействованных сегментов.