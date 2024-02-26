Li Auto показала интерьер минивэна Mega

Китайская компания Li Auto (LiXiang) поделилась изображениями интерьера своего первого электрического минивэна под названием Mega. Официальный дебют модели состоится в марте 2024 года

Как и ожидалось, салон Mega выполнен в том же стиле, что и у кроссоверов L7, L8 и L9. На передней панели установлен большой дисплей мультимедийной системы, объединяющий два экрана диагоналями 15,7 дюймов каждый. Рулевое колесо также дополнено небольшим 4,82 дюймовым экранчиком, служащим приборкой. Как отмечает производитель, все системы, включая техническую начинку “мультимедийки”, были улучшены, а их функциональность была значительно расширена. Салон рассчитан на 7 посадочных мест по формуле 2+2+3. При этом, второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел, перед которыми имеется отдельный экран мультимедии. Сиденья получили функцию массажа в 16 различных точках, а также систему обогрева не только спинки и подушки, но и подлокотников, подставки для ног и других частей. Третий ряд достаточно стандартный для минивэнов. Тут также имеется подогрев сидений и регулировка положения спинки. Максимальный объем багажника со сложенным третьим рядом составит 1066 л.

Li Mega будет оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Емкость аккумулятора составит 102,7 кВт*ч, что позволит преодолеть до 710 км (CLTC) на одном полном заряде. Также отмечается, что с помощью быстрой зарядки мощностью до 552 кВт, можно заправить автомобиль на 500 км дальности хода всего за 12 минут. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с.