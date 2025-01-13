Li Xiang стал самым крупным китайским производителем электромобилей NEV в 2024 году

Итоги продаж 2024 года показали, что китайская компания Li Xiang (Li Auto) стала лидером среди производителей электромобилей NEV (данный термин относится к новым автопроизводителям, специализирующимся на производстве электрокаров и подключаемых гибридов). Вместе с HIMA и GAC Aion, занявшими второе и третье места соответственно, компании суммарно реализовали более 350 тысяч автомобилей за прошлый год

В частности, в декабре Li Xiang установил новый рекорд, реализовав 58 500 авто, что на 16,21% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Годовые продажи компании превысили 500 000 экземпляров, увеличившись на 33%, по сравнению с предыдущим годом. Li Xiang стала первой среди NEV-производителей, добившейся такого результата.

На втором месте - HIMA, реализовавшая 445 000 автомобилей за год. Лидером продаж стала модель Aito M9, с объемом заказов, превысившим 200 000 единиц. Далее следует бренд GAC Aion, занявший третью позицию и продавший 354 000 авто. Также в ТОП-10 числятся Leapmotor (293 700 шт), Deepal (243 900 шт), Zeekr (222 100 шт), Nio (221 900 шт), Xpeng (190 000 шт), Xiaomi (135 000 шт) и Voyah (85 700 шт). Согласно опубликованным данным, только три автопроизводителя смогли полностью выполнить свой годовой план: Li Xiang, Leapmotor и Xiaomi.