Собьет ли обновленная японская машина с пути истинного самого практичного конкурента в сегменте?
Как ни крути, а Mazda CX-5 буквально притягивает взгляд. С какого ракурса ни посмотри – красавица-супермодель, да еще спортсменка! Какие изящные и плавные у нее линии, какие волнующие «бедра», а какой призывный взгляд… Перед ней сложно устоять.
На фоне «японки» Skoda Kodiaq смотрится как отец большого семейства, у которого забот выше крыши. Впрочем, несмотря ни на что, он умудряется держать себя в форме. Вот только мне кажется или его коричневый кузов покрылся румянцем? Уж не запал ли примерный семьянин на азиатскую красотку? Ох, зря мы их свели вместе – как бы кое-кто «налево» не свернул...
Оба наших соперника (или любовника?) предлагаются на российском рынке в самых разнообразных вариантах. Особенно сложно разбираться в комплектациях Skoda. Тут вам бензиновые (аж три) и дизельный (один) двигатели в диапазоне мощности 125–180 л.с., передний либо полный привод, а также механические и роботизированные коробки передач. Разброс цен на начальные комплектации: 1 457 000–2 093 000 рублей. С таким арсеналом любую красотку покорить легко.
Красавице-спортсменке тоже есть чем завлечь поклонников, хотя ей, благодаря сногсшибательной внешности, особого разнообразия не требуется. Моторов всего два (отдачей 150 и 194 л.с.), но можно выбирать между передним и полным приводом, а также между «механикой» и «автоматом». И никаких турбодизелей – боже упаси! Цены стартуют с 1 612 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 043 000 рублей, если говорить о начальных комплектациях.
В нашем тесте участвуют наиболее продвинутые версии моделей. Mazda CX-5 оснащается 194-сильным силовым агрегатом, полным приводом и автоматической коробкой передач, а Skoda Kodiaq – бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и «роботом» с двумя сцеплениями.
Интерьер «японки» призван соблазнять, причем и на вид, и на ощупь. Пластик в основном мягкий, который выглядит как кожа. Аналогово-электронные приборы смотрятся стильно и дорого. С эргономикой порядок – интерфейсом можно управлять с помощью сенсорного экрана (только на стоянке) и джойстика на центральном тоннеле (в том числе в движении). Инструкции для этого не требуется. Единственное замечание касается экрана – по современным меркам маловат и пикселей немного.
«Чех» же – сама солидность. Экран крупнее, а графика более четкая, красочная и детализированная. Приборы виртуальные, читаются отлично, хотя по внешнему виду маздовским проигрывают. Эргономика в мелочах продумана лучше, чем у соперницы: чего стоит только центральный подлокотник, имеющий регулировку по вылету и высоте. А бардачков перед пассажиром сразу два. В дверных карманах – специальные отделения для мусора со сменными пакетами, в торцах передних дверей притаились зонтики (почти как в Rolls-Royce). Вот только пользоваться сенсорным экраном в движении не очень-то удобно, особенно если пересесть в Skoda из Mazda, джойстиком которой управлять сподручнее.
Геометрия посадки хороша у обоих, но в Kodiaq диапазон регулировок сиденья и руля чуть шире. Водитель Skoda располагается за рулем заметно ниже по сравнению с «японкой». При этом в Mazda более широкий центральный тоннель, что мешает крупногабаритным седокам, сетующим, что в него упирается колено. Видимо, эта красотка предпочитает стройных. А вот сиденья понравились и там и тут. Их профиль отлично распределяет нагрузки и помогает не уставать в течение многих часов пути.
Второй ряд японского кроссовера достаточно просторен для человека ростом 180 см, отрегулировавшего предварительно переднее сиденье под себя. Перед его коленями остается порядка 7–8 см и около 5 см над головой. У дивана хороший профиль, а спинки имеют два положения по углу наклона. Задний диван «чеха» тоже оснащен наклоном спинок, однако угол меняется в гораздо более широких пределах и перед коленями пассажира остается вдвое больше пространства по сравнению с соперником. Над головой места на сантиметр-другой меньше, но лишь из-за панорамной крыши в тестовом экземпляре.
А еще Kodiaq предлагает собственный климат-контроль для задних седоков, шторки на окнах, крепления для планшетов, розетки, вход для USB и многие другие полезные «примочки», которые для японского кроссовера нельзя заказать в принципе (кроме розеток и USB-входов). Но и это не все, тестовый автомобиль оказался оснащен дополнительным третьим рядом сидений, который сопернице недоступен. Вообще то туда можно посадить даже взрослых, хотя для этого придется сдвинуть второй ряд вперед, а голова рослых пассажиров упрется в потолок. Детям же на третьем ряду – раздолье. И багажник в Skoda объемнее, даже несмотря на третий ряд сидений. Оба кроссовера позволяют сложить задние ряды (в Kodiak – второй и третий), при этом образуется ровный пол. В качестве опции для «чеха» предлагается складное сиденье переднего пассажира – для перевозки длинномеров. В подполье у обоих по «докатке».
На холостых оборотах двигатели испытуемых работают плавно, а салоны прогреваются достаточно быстро. Но Kodiaq к зиме подготовлен лучше. Если лобовое стекло Mazda оснащается подогревом лишь в зоне покоя стеклоочистителей и на участке возле левой стойки кузова, то в Skoda греется все стекло. И руль в чешском кроссовере «поджаривается» по всей поверхности, в то время как в японском – только в местах правильного хвата. Интересный момент: одно время подогрев лобового стекла в Kodiaq был пленочным (незаметным глазу), позднее из-за низкой эффективности его заменили обычным, с видимыми спиральками. И действительно, «лобовик» оттаивает очень быстро, а спиральки ночью практически не мешают.
По паспорту двигатель «японки» чуть мощнее, но поскольку у него нет наддува, то крутящий момент меньше и достигается он на более высоких оборотах. В результате чешский кроссовер с турбированным агрегатом воспринимается более резвым, причем не обнаруживает никакой турбопаузы. Роботизированная коробка передач работает плавно и быстро, в пробках не дергает.
Впрочем, и Mazda ни разу не медлительный автомобиль, просто его мотор нужно сильнее раскручивать. Автоматическая коробка передач не столь расторопна, как у «чеха», хотя в целом и она действует быстро. Вот только при «стандартных» настройках оба соперника заметно «тупят» при нажатиях на педаль акселератора, поэтому сразу нужно активировать «спортивный» режим и больше его не выключать. К тормозам обеих машин в штатных режимах претензий никаких.
Рулевое управление Skoda на парковочных скоростях очень легкое и отзывчивое, при этом легкость не идет в ущерб информативности. С ростом темпа баранка наливается тяжестью и обеспечивает четкое нулевое положение. В отличие от чешского кроссовера руль Mazda на любой скорости ощущается весомее – реактивное действие здесь выражено сильнее. В откликах на управляющие действия «японка» воспринимается чуть более точной и по обратной связи более натуральна.
Прямую на высокой скорости оба кроссовера держат отлично, а в поворотах есть нюансы. Так, Kodiaq юрко заезжает в виражи, показывая хороший баланс шасси, однако крены великоваты. Чешский автомобиль умеет ездить быстро, но как бы говорит, что не пристало отцу семейства носиться сломя голову. А вот Mazda свободна от подобных обязательств – она буквально подначивает проходить повороты быстрее и быстрее. Японский кроссовер собраннее, меньше кренится и четче стоит на траектории. То есть, если хочется «зажечь», СХ-5 выглядит предпочтительнее.
Плотная подвеска «японки» чувствует дорожную «мелочь», хотя это, пожалуй, единственный ее недостаток, к тому же не вызывающий особого дискомфорта. Зато как упруго и благородно кроссовер отрабатывает выбоины, трещины и другие изъяны разбитого асфальта! Чем хуже дорога, тем лучше ведет себя маздовское шасси. И шумоизоляция хороша. Причем после недавнего обновления Mazda стала еще тише: ни звук двигателя на высоких оборотах, ни шум ветра, ни гул 19-дюймовых шин седоков не беспокоят.
Чешский кроссовер тоже «обут» в крупные 19-дюймовые колеса и едет еще тише, хотя разница в целом невелика. По плавности хода Skoda превосходит «японку» на относительно ровной дороге, но проигрывает на разбитом асфальте. С энергоемкостью у «чеха», как и у Mazda, полный порядок, однако на кочках и выбоинах Kodiaq потряхивает заметно сильнее.
По части безопасности соперники оснащены великолепно. Оба внимательно следят за слепыми зонами, а при попытке перестроиться в соседний ряд без включенного сигнала поворота буквально одергивают водителя моментально задубевшим рулем, делая это даже ночью и при плохой разметке (правда, не всегда). Так что включайте поворотники, господа, или отключите эту функцию. Отличились кроссоверы и в краш-тестах: оба заработали пятизвездочный рейтинг по методике Euro NCAP.
Наш сравнительный тест показал, что красавица-спортсменка вовсе не легкомысленная особа, как могло показаться на первый взгляд. Так, за рулем приятнее передвигаться именно на Mazda CX-5, поскольку у нее более азартная управляемость и лучше сбалансирована подвеска. Но в том, что касается простора салона и практичности, Skoda Kodiaq вне конкуренции, причем не только в этом тесте, но и вообще в сегменте. Какой из этих автомобилей выбрать – вопрос сугубо личных предпочтений.
…Кстати, говорят, что после нашего сравнительного теста Kodiaq пропал из пресс-парка, а злые языки утверждают, что видели похожий автомобиль неподалеку от представительства Mazda. Вот тебе и семьянин…
|
Технические характеристики Mazda CX-5 2.5
|
Габариты, мм
|
4550х1840х1680
|
Колесная база, мм
|
2700
|
Диаметр разворота, м
|
11
|
Дорожный просвет, мм
|
200
|
Объем багажника, л
|
442
|
Снаряженная масса, кг
|
1650
|
Тип двигателя
|
L4, бензин
|
Рабочий объем, см³
|
2488
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
194/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
258/4000
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
6-диапазонная автоматическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
195
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
8,9
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,3
|
Объем бака, л
|
58
|
Технические характеристики Skoda Kodiaq
|
Габариты, мм
|
4697х1882х1681
|
Колесная база, мм
|
2791
|
Диаметр разворота, м
|
12,2
|
Дорожный просвет, мм
|
189
|
Объем багажника, л
|
635
|
Снаряженная масса, кг
|
1695
|
Тип двигателя
|
L4 бензиновый, турбо
|
Рабочий объем, см³
|
1984
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
180/3900–6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
320/1400–3940
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
7-ступенчатая роботизированная
|
Макс. скорость, км/ч
|
205
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
8,4
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
8,1
|
Объем бака, л
|
60
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