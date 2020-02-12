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Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq

Mazda CX-5 2017 вид спереди
Mazda CX-5 2017 вид спереди
Mazda CX-5 2017 вид сбоку
Mazda отличается шасси, успешно сочетающим отменную управляемость и высокую плавность хода
Mazda CX-5 2017 салонMazda CX-5 2017 приборная панель
Mazda CX-5 2017 задний диван
Диван отлично спрофилирован, но места для ног не много
Mazda CX-5 2017 динамик
Качественная музыка – важная составляющая комфорта в автомобиле
Mazda CX-5 2017 контроллер интерфейса
Контроллер интерфейса практически не отвлекает водителя от дороги
Mazda CX-5 2017 кнопки управления
Кнопки управления электронными ассистентами, парктроником и круговым обзором сгруппированы слева от руля
Mazda CX-5 2017 багажное отделение
Багажный отсек Mazda грамотно спланирован
Технологическая карта тест-драйва Mazda CX-5 2017
Технологическая карта тест-драйва Mazda CX-5 2017
Skoda Kodiaq 2017 вид спереди
Skoda Kodiaq 2017 вид спереди
Skoda Kodiaq 2017 вид сбоку
Чешский кроссовер ведет себя очень надежно, четко откликаясь на управляющие действия
Skoda Kodiaq 2017 салонSkoda Kodiaq 2017 приборная панель
Skoda Kodiaq 2017 задний диван
Второй ряд Skoda Kodiaq – один из самых просторных в классе
Skoda Kodiaq 2017 держатели для планшетов
Держатели для планшетов есть не во всех комплектациях
Skoda Kodiaq 2017 дверная ручка
Дверная ручка удачно вписывается в дизайн интерьера
Skoda Kodiaq 2017 дверная ручка
Клавиша системы автоматической парковки расположена под блоком «климата»
Skoda Kodiaq 2017 багажное отделение
В Skoda больше места для поклажи, даже несмотря на третий ряд кресел
Технологическая карта тест-драйва Skoda Kodiaq 2017
Технологическая карта тест-драйва Skoda Kodiaq 2017
Mazda CX-5 2017 и Skoda Kodiaq 2017 вид сзади

Собьет ли обновленная японская машина с пути истинного самого практичного конкурента в сегменте?

Как ни крути, а Mazda CX-5 буквально притягивает взгляд. С какого ракурса ни посмотри – красавица-супермодель, да еще спортсменка! Какие изящные и плавные у нее линии, какие волнующие «бедра», а какой призывный взгляд…  Перед ней сложно устоять.

На фоне «японки» Skoda Kodiaq смотрится как отец большого семейства, у которого забот выше крыши. Впрочем, несмотря ни на что, он умудряется держать себя в форме. Вот только мне кажется или его коричневый кузов покрылся румянцем? Уж не запал ли примерный семьянин на азиатскую красотку? Ох, зря мы их свели вместе – как бы кое-кто «налево» не свернул...

Оба наших соперника (или любовника?) предлагаются на российском рынке в самых разнообразных вариантах. Особенно сложно разбираться в комплектациях Skoda. Тут вам бензиновые (аж три) и дизельный (один) двигатели в диапазоне мощности 125–180 л.с., передний либо полный привод, а также механические и роботизированные коробки передач. Разброс цен на начальные комплектации: 1 457 000–2 093 000 рублей. С таким арсеналом любую красотку покорить легко.

Красавице-спортсменке тоже есть чем завлечь поклонников, хотя ей, благодаря сногсшибательной внешности, особого разнообразия не требуется. Моторов всего два (отдачей 150 и 194 л.с.), но можно выбирать между передним и полным приводом, а также между «механикой» и «автоматом». И никаких турбодизелей – боже упаси! Цены стартуют с 1 612 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 043 000 рублей, если говорить о начальных комплектациях.

В нашем тесте участвуют наиболее продвинутые версии моделей. Mazda CX-5 оснащается 194-сильным силовым агрегатом, полным приводом и автоматической коробкой передач, а Skoda Kodiaq – бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и «роботом» с двумя сцеплениями.

Компоновочные особенности

Интерьер «японки» призван соблазнять, причем и на вид, и на ощупь. Пластик в основном мягкий, который выглядит как кожа. Аналогово-электронные приборы смотрятся стильно и дорого. С эргономикой порядок – интерфейсом можно управлять с помощью сенсорного экрана (только на стоянке) и джойстика на центральном тоннеле (в том числе в движении). Инструкции для этого не требуется. Единственное замечание касается экрана – по современным меркам маловат и пикселей немного.

«Чех» же – сама солидность. Экран крупнее, а графика более четкая, красочная и детализированная. Приборы виртуальные, читаются отлично, хотя по внешнему виду маздовским проигрывают. Эргономика в мелочах продумана лучше, чем у соперницы: чего стоит только центральный подлокотник, имеющий регулировку по вылету и высоте. А бардачков перед пассажиром сразу два. В дверных карманах – специальные отделения для мусора со сменными пакетами, в торцах передних дверей притаились зонтики (почти как в Rolls-Royce). Вот только пользоваться сенсорным экраном в движении не очень-то удобно, особенно если пересесть в Skoda из Mazda, джойстиком которой управлять сподручнее.

Геометрия посадки хороша у обоих, но в Kodiaq диапазон регулировок сиденья и руля чуть шире. Водитель Skoda располагается за рулем заметно ниже по сравнению с «японкой». При этом в Mazda более широкий центральный тоннель, что мешает крупногабаритным седокам, сетующим, что в него упирается колено. Видимо, эта красотка предпочитает стройных. А вот сиденья понравились и там и тут. Их профиль отлично распределяет нагрузки и помогает не уставать в течение многих часов пути.

Второй ряд японского кроссовера достаточно просторен для человека ростом 180 см, отрегулировавшего предварительно переднее сиденье под себя. Перед его коленями остается порядка 7–8 см и около 5 см над головой. У дивана хороший профиль, а спинки имеют два положения по углу наклона. Задний диван «чеха» тоже оснащен наклоном спинок, однако угол меняется в гораздо более широких пределах и перед коленями пассажира остается вдвое больше пространства по сравнению с соперником. Над головой места на сантиметр-другой меньше, но лишь из-за панорамной крыши в тестовом экземпляре.

А еще Kodiaq предлагает собственный климат-контроль для задних седоков, шторки на окнах, крепления для планшетов, розетки, вход для USB и многие другие полезные «примочки», которые для японского кроссовера нельзя заказать в принципе (кроме розеток и USB-входов). Но и это не все, тестовый автомобиль оказался оснащен дополнительным третьим рядом сидений, который сопернице недоступен. Вообще то туда можно посадить даже взрослых, хотя для этого придется сдвинуть второй ряд вперед, а голова рослых пассажиров упрется в потолок. Детям же на третьем ряду – раздолье. И багажник в Skoda объемнее, даже несмотря на третий ряд сидений. Оба кроссовера позволяют сложить задние ряды (в Kodiak – второй и третий), при этом образуется ровный пол. В качестве опции для «чеха» предлагается складное сиденье переднего пассажира – для перевозки длинномеров. В подполье у обоих по «докатке».

Каждому – свое

На холостых оборотах двигатели испытуемых работают плавно, а салоны прогревают­ся достаточно быстро. Но Kodiaq к зиме подготовлен лучше. Если лобовое стекло Mazda оснащается подогревом лишь в зоне покоя стеклоочистителей и на участке возле левой стойки кузова, то в Skoda греется все стекло. И руль в чешском кроссовере «поджаривается» по всей поверхности, в то время как в японском – только в местах правильного хвата. Интересный момент: одно время подогрев лобового стекла в Kodiaq был пленочным (незаметным глазу), позднее из-за низкой эффективности его заменили обычным, с видимыми спиральками. И действительно, «лобовик» оттаивает очень быстро, а спиральки ночью практически не мешают.

По паспорту двигатель «японки» чуть мощнее, но поскольку у него нет наддува, то крутящий момент меньше и достигается он на более высоких оборотах. В результате чешский кроссовер с турбированным агрегатом воспринимается более резвым, причем не обнаруживает никакой турбопаузы. Роботизированная коробка передач работает плавно и быстро, в пробках не дергает.

Впрочем, и Mazda ни разу не медлительный автомобиль, просто его мотор нужно сильнее раскручивать. Автоматическая коробка передач не столь расторопна, как у «чеха», хотя в целом и она действует быстро. Вот только при «стандартных» настройках оба соперника заметно «тупят» при нажатиях на педаль акселератора, поэтому сразу нужно активировать «спортивный» режим и больше его не выключать. К тормозам обеих машин в штатных режимах претензий никаких.

Рулевое управление Skoda на парковочных скоростях очень легкое и отзывчивое, при этом легкость не идет в ущерб информативности. С ростом темпа баранка наливается тяжестью и обеспечивает четкое нулевое положение. В отличие от чешского кроссовера руль Mazda на любой скорости ощущается весомее – реактивное действие здесь выражено сильнее. В откликах на управляющие действия «японка» воспринимается чуть более точной и по обратной связи более натуральна.

Прямую на высокой скорости оба кроссовера держат отлично, а в поворотах есть нюансы. Так, Kodiaq юрко заезжает в виражи, показывая хороший баланс шасси, однако крены великоваты. Чешский автомобиль умеет ездить быстро, но как бы говорит, что не пристало отцу семейства носиться сломя голову. А вот Mazda свободна от подобных обязательств – она буквально подначивает проходить повороты быстрее и быстрее. Японский кроссовер собраннее, меньше кренится и четче стоит на траектории. То есть, если хочется «зажечь», СХ-5 выглядит предпочтительнее.

Плотная подвеска «японки» чувствует дорожную «мелочь», хотя это, пожалуй, единственный ее недостаток, к тому же не вызывающий особого дискомфорта. Зато как упруго и благородно кроссовер отрабатывает выбоины, трещины и другие изъяны разбитого асфальта! Чем хуже дорога, тем лучше ведет себя маздовское шасси. И шумоизоляция хороша. Причем после недавнего обновления Mazda стала еще тише: ни звук двигателя на высоких оборотах, ни шум ветра, ни гул 19-дюймовых шин седоков не беспокоят.

Чешский кроссовер тоже «обут» в крупные 19-дюймовые колеса и едет еще тише, хотя разница в целом невелика. По плавности хода Skoda превосходит «японку» на относительно ровной дороге, но проигрывает на разбитом асфальте. С энергоемкостью у «чеха», как и у Mazda, полный порядок, однако на кочках и выбоинах Kodiaq потряхивает заметно сильнее.

По части безопасности соперники оснащены великолепно. Оба внимательно следят за слепыми зонами, а при попытке перестроиться в соседний ряд без включенного сигнала поворота буквально одергивают водителя моментально задубевшим рулем, делая это даже ночью и при плохой разметке (правда, не всегда). Так что включайте поворотники, господа, или отключите эту функцию. Отличились кроссоверы и в краш-тестах: оба заработали пятизвездочный рейтинг по методике Euro NCAP.

Наш сравнительный тест показал, что красавица-спортсменка вовсе не легкомысленная особа, как могло показаться на первый взгляд. Так, за рулем приятнее передвигаться именно на Mazda CX-5, поскольку у нее более азартная управляемость и лучше сбалансирована подвеска. Но в том, что касается простора салона и практичности, Skoda Kodiaq вне конкуренции, причем не только в этом тесте, но и вооб­ще в сегменте. Какой из этих автомобилей выбрать – вопрос сугубо личных предпочтений.

…Кстати, говорят, что после нашего сравнительного теста Kodiaq пропал из пресс-парка, а злые языки утверждают, что видели похожий автомобиль неподалеку от представительства Mazda. Вот тебе и семьянин…

Автомобили тестируется по пяти основным критериям: 1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

     

Технические характеристики Mazda CX-5 2.5

Габариты, мм

4550х1840х1680

Колесная база, мм

2700

Диаметр разворота, м

11

Дорожный просвет, мм

200

Объем багажника, л

442

Снаряженная масса, кг

1650

Тип двигателя

L4, бензин

Рабочий объем, см³

2488

Макс. мощность, л.с./об/мин

194/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

258/4000

Привод

полный

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

195

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,9

Расход топлива (средний), л/100 км

7,3

Объем бака, л

58

                         

Технические характеристики Skoda Kodiaq

Габариты, мм

4697х1882х1681

Колесная база, мм

2791

Диаметр разворота, м

12,2

Дорожный просвет, мм

189

Объем багажника, л

635

Снаряженная масса, кг

1695

Тип двигателя

L4 бензиновый, турбо

Рабочий объем, см³

1984

Макс. мощность, л.с./об/мин

180/3900–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

320/1400–3940

Привод

полный

Трансмиссия

7-ступенчатая роботизированная

Макс. скорость, км/ч

205

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,4

Расход топлива (средний), л/100 км

8,1

Объем бака, л

60

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Mazda CX-5

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Внедорожник
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