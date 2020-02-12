Собьет ли обновленная японская машина с пути истинного самого практичного конкурента в сегменте?

Как ни крути, а Mazda CX-5 буквально притягивает взгляд. С какого ракурса ни посмотри – красавица-супермодель, да еще спортсменка! Какие изящные и плавные у нее линии, какие волнующие «бедра», а какой призывный взгляд… Перед ней сложно устоять.

На фоне «японки» Skoda Kodiaq смотрится как отец большого семейства, у которого забот выше крыши. Впрочем, несмотря ни на что, он умудряется держать себя в форме. Вот только мне кажется или его коричневый кузов покрылся румянцем? Уж не запал ли примерный семьянин на азиатскую красотку? Ох, зря мы их свели вместе – как бы кое-кто «налево» не свернул...

Оба наших соперника (или любовника?) предлагаются на российском рынке в самых разнообразных вариантах. Особенно сложно разбираться в комплектациях Skoda. Тут вам бензиновые (аж три) и дизельный (один) двигатели в диапазоне мощности 125–180 л.с., передний либо полный привод, а также механические и роботизированные коробки передач. Разброс цен на начальные комплектации: 1 457 000–2 093 000 рублей. С таким арсеналом любую красотку покорить легко.

Красавице-спортсменке тоже есть чем завлечь поклонников, хотя ей, благодаря сногсшибательной внешности, особого разнообразия не требуется. Моторов всего два (отдачей 150 и 194 л.с.), но можно выбирать между передним и полным приводом, а также между «механикой» и «автоматом». И никаких турбодизелей – боже упаси! Цены стартуют с 1 612 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 043 000 рублей, если говорить о начальных комплектациях.

В нашем тесте участвуют наиболее продвинутые версии моделей. Mazda CX-5 оснащается 194-сильным силовым агрегатом, полным приводом и автоматической коробкой передач, а Skoda Kodiaq – бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и «роботом» с двумя сцеплениями.

Компоновочные особенности

Интерьер «японки» призван соблазнять, причем и на вид, и на ощупь. Пластик в основном мягкий, который выглядит как кожа. Аналогово-электронные приборы смотрятся стильно и дорого. С эргономикой порядок – интерфейсом можно управлять с помощью сенсорного экрана (только на стоянке) и джойстика на центральном тоннеле (в том числе в движении). Инструкции для этого не требуется. Единственное замечание касается экрана – по современным меркам маловат и пикселей немного.

«Чех» же – сама солидность. Экран крупнее, а графика более четкая, красочная и детализированная. Приборы виртуальные, читаются отлично, хотя по внешнему виду маздовским проигрывают. Эргономика в мелочах продумана лучше, чем у соперницы: чего стоит только центральный подлокотник, имеющий регулировку по вылету и высоте. А бардачков перед пассажиром сразу два. В дверных карманах – специальные отделения для мусора со сменными пакетами, в торцах передних дверей притаились зонтики (почти как в Rolls-Royce). Вот только пользоваться сенсорным экраном в движении не очень-то удобно, особенно если пересесть в Skoda из Mazda, джойстиком которой управлять сподручнее.

Геометрия посадки хороша у обоих, но в Kodiaq диапазон регулировок сиденья и руля чуть шире. Водитель Skoda располагается за рулем заметно ниже по сравнению с «японкой». При этом в Mazda более широкий центральный тоннель, что мешает крупногабаритным седокам, сетующим, что в него упирается колено. Видимо, эта красотка предпочитает стройных. А вот сиденья понравились и там и тут. Их профиль отлично распределяет нагрузки и помогает не уставать в течение многих часов пути.

Второй ряд японского кроссовера достаточно просторен для человека ростом 180 см, отрегулировавшего предварительно переднее сиденье под себя. Перед его коленями остается порядка 7–8 см и около 5 см над головой. У дивана хороший профиль, а спинки имеют два положения по углу наклона. Задний диван «чеха» тоже оснащен наклоном спинок, однако угол меняется в гораздо более широких пределах и перед коленями пассажира остается вдвое больше пространства по сравнению с соперником. Над головой места на сантиметр-другой меньше, но лишь из-за панорамной крыши в тестовом экземпляре.

А еще Kodiaq предлагает собственный климат-контроль для задних седоков, шторки на окнах, крепления для планшетов, розетки, вход для USB и многие другие полезные «примочки», которые для японского кроссовера нельзя заказать в принципе (кроме розеток и USB-входов). Но и это не все, тестовый автомобиль оказался оснащен дополнительным третьим рядом сидений, который сопернице недоступен. Вообще то туда можно посадить даже взрослых, хотя для этого придется сдвинуть второй ряд вперед, а голова рослых пассажиров упрется в потолок. Детям же на третьем ряду – раздолье. И багажник в Skoda объемнее, даже несмотря на третий ряд сидений. Оба кроссовера позволяют сложить задние ряды (в Kodiak – второй и третий), при этом образуется ровный пол. В качестве опции для «чеха» предлагается складное сиденье переднего пассажира – для перевозки длинномеров. В подполье у обоих по «докатке».

Каждому – свое

На холостых оборотах двигатели испытуемых работают плавно, а салоны прогревают­ся достаточно быстро. Но Kodiaq к зиме подготовлен лучше. Если лобовое стекло Mazda оснащается подогревом лишь в зоне покоя стеклоочистителей и на участке возле левой стойки кузова, то в Skoda греется все стекло. И руль в чешском кроссовере «поджаривается» по всей поверхности, в то время как в японском – только в местах правильного хвата. Интересный момент: одно время подогрев лобового стекла в Kodiaq был пленочным (незаметным глазу), позднее из-за низкой эффективности его заменили обычным, с видимыми спиральками. И действительно, «лобовик» оттаивает очень быстро, а спиральки ночью практически не мешают.

По паспорту двигатель «японки» чуть мощнее, но поскольку у него нет наддува, то крутящий момент меньше и достигается он на более высоких оборотах. В результате чешский кроссовер с турбированным агрегатом воспринимается более резвым, причем не обнаруживает никакой турбопаузы. Роботизированная коробка передач работает плавно и быстро, в пробках не дергает.

Впрочем, и Mazda ни разу не медлительный автомобиль, просто его мотор нужно сильнее раскручивать. Автоматическая коробка передач не столь расторопна, как у «чеха», хотя в целом и она действует быстро. Вот только при «стандартных» настройках оба соперника заметно «тупят» при нажатиях на педаль акселератора, поэтому сразу нужно активировать «спортивный» режим и больше его не выключать. К тормозам обеих машин в штатных режимах претензий никаких.

Рулевое управление Skoda на парковочных скоростях очень легкое и отзывчивое, при этом легкость не идет в ущерб информативности. С ростом темпа баранка наливается тяжестью и обеспечивает четкое нулевое положение. В отличие от чешского кроссовера руль Mazda на любой скорости ощущается весомее – реактивное действие здесь выражено сильнее. В откликах на управляющие действия «японка» воспринимается чуть более точной и по обратной связи более натуральна.

Прямую на высокой скорости оба кроссовера держат отлично, а в поворотах есть нюансы. Так, Kodiaq юрко заезжает в виражи, показывая хороший баланс шасси, однако крены великоваты. Чешский автомобиль умеет ездить быстро, но как бы говорит, что не пристало отцу семейства носиться сломя голову. А вот Mazda свободна от подобных обязательств – она буквально подначивает проходить повороты быстрее и быстрее. Японский кроссовер собраннее, меньше кренится и четче стоит на траектории. То есть, если хочется «зажечь», СХ-5 выглядит предпочтительнее.

Плотная подвеска «японки» чувствует дорожную «мелочь», хотя это, пожалуй, единственный ее недостаток, к тому же не вызывающий особого дискомфорта. Зато как упруго и благородно кроссовер отрабатывает выбоины, трещины и другие изъяны разбитого асфальта! Чем хуже дорога, тем лучше ведет себя маздовское шасси. И шумоизоляция хороша. Причем после недавнего обновления Mazda стала еще тише: ни звук двигателя на высоких оборотах, ни шум ветра, ни гул 19-дюймовых шин седоков не беспокоят.

Чешский кроссовер тоже «обут» в крупные 19-дюймовые колеса и едет еще тише, хотя разница в целом невелика. По плавности хода Skoda превосходит «японку» на относительно ровной дороге, но проигрывает на разбитом асфальте. С энергоемкостью у «чеха», как и у Mazda, полный порядок, однако на кочках и выбоинах Kodiaq потряхивает заметно сильнее.

По части безопасности соперники оснащены великолепно. Оба внимательно следят за слепыми зонами, а при попытке перестроиться в соседний ряд без включенного сигнала поворота буквально одергивают водителя моментально задубевшим рулем, делая это даже ночью и при плохой разметке (правда, не всегда). Так что включайте поворотники, господа, или отключите эту функцию. Отличились кроссоверы и в краш-тестах: оба заработали пятизвездочный рейтинг по методике Euro NCAP.

Наш сравнительный тест показал, что красавица-спортсменка вовсе не легкомысленная особа, как могло показаться на первый взгляд. Так, за рулем приятнее передвигаться именно на Mazda CX-5, поскольку у нее более азартная управляемость и лучше сбалансирована подвеска. Но в том, что касается простора салона и практичности, Skoda Kodiaq вне конкуренции, причем не только в этом тесте, но и вооб­ще в сегменте. Какой из этих автомобилей выбрать – вопрос сугубо личных предпочтений.

…Кстати, говорят, что после нашего сравнительного теста Kodiaq пропал из пресс-парка, а злые языки утверждают, что видели похожий автомобиль неподалеку от представительства Mazda. Вот тебе и семьянин…

Автомобили тестируется по пяти основным критериям: 1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Технические характеристики Mazda CX-5 2.5 Габариты, мм 4550х1840х1680 Колесная база, мм 2700 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 442 Снаряженная масса, кг 1650 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 2488 Макс. мощность, л.с./об/мин 194/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 258/4000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 58

Технические характеристики Skoda Kodiaq Габариты, мм 4697х1882х1681 Колесная база, мм 2791 Диаметр разворота, м 12,2 Дорожный просвет, мм 189 Объем багажника, л 635 Снаряженная масса, кг 1695 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/3900–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1400–3940 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 Расход топлива (средний), л/100 км 8,1 Объем бака, л 60