Исландия дословно переводится как «страна льдов», но здесь хватает и шоссе, и внедорожных трасс, ведущих к совершенно экзотическим природным объектам. Для путешествия по самому северному государству Европы мы выбрали кроссоверы Subaru

Колонна японских SUV съезжает с асфальта в ослепительно зеленые лавовые поля. Этот умопомрачительный ландшафт образовался в 1783 году после восьмимесячного извержения вулкана Лаки. Тогда от раскаленной базальтовой породы и ядовитых газов погибла почти треть населения Исландии. Сегодня причудливые валуны и кратеры обросли толстым слоем мха и вызывают лишь восторг и умиротворение. Выходишь из машины, наступаешь на этот причудливый ковер – и ноги утопают в зелени, приятно пружиня. Фотографы носятся по невиданным кочкам в творческом порыве, а Forester, XV и Outback видятся в этот момент космолетами, совершившими посадку на незнакомой планете. На самом деле полдюжины «японцев» на российских номерах прибыли сюда на пароме для участия в пресс-туре. Его сверхзадачей было проникнуться островной экзотикой и инженерным менталитетом компании Subaru.

Дороги и направления

Исландцы ревностно хранят неземную красоту своей страны. По живописным полям и горным массивам запрещено или как минимум не рекомендуется ходить. Поскользнетесь невзначай на том же мху, он отделится от поч­вы, и лакуна не зарастет десятки лет. Поэтому туристам выделены узкие тропы, «очерченные» канатами.

«Топтать» бездорожье колесами машин тем более запрещено – нарушителей ждет штраф в несколько тысяч евро. Местные жители, кстати, не дремлют и наверняка сообщат полиции о вандалах. Легковушкам заказан доступ и на высокогорные дороги (обозначены на картах литерой F), туда допускаются лишь полноценные полноприводные SUV.

Жесткие запреты оправданны. Дороги F – это, как правило, грунтовки, покрытые черной вулканической крошкой. Рельеф сложный, повсеместно встречаются глубокие броды. Завсегдатаи здесь – полноразмерные внедорожники и тюнингованные пикапы. Однако и наши испытуемые чувствовали себя вполне в своей тарелке. Оно и понятно, модели XV, Forester и Outback не бывают переднеприводными, причем трансмиссию 4х4 называют в Subaru симметричной – одинаковая длина правой и левой полуосей минимизирует силовой подруливание и обеспечивает достаточные ходы подвески без ущерба управляемости. Само собой, субаровские SUV отличают большой клиренс и внедорожный режим X-Mode, активирующий алгоритм помощи на спуске и программирующий двигатель, вариатор Lineartronic, системы полного привода и динамической стабилизации (VDC) на движение по проселку.

Субаровские бензиновые «оппозитники» ­также прошли испытания исландскими дорогами и направлениями. К слову, в ходе недавней модернизации моторов объемом 2,0 и 2,5 л была повышена жесткость их конструкции и снижен уровень шумов и вибраций. При этом фирменные силовые агрегаты сохранили известные технологические преимущества. Так, поршни расположены здесь под углом 180 градусов по отношению друг к другу, что позволяет уменьшить высоту блока по сравнению с двигателями других типов. Таким образом, снижает­ся центр тяжести, что позитивно влияет на динамику и геометрическую проходимость, а также повышается плавность работы.

Погружение в экзотику

Продолжаем знакомиться с чудесами островной природы на пляже Рейнисфьяра недалеко от живописной деревни Вик. Воды Атлантики набегают здесь на черный как смоль песок – еще одно следствие вулканической активности. Ходить по лаве, перетертой приливами в мелкую крошку, в диковинку: возникает чувство восторга с… привкусом тревоги. Все это никак не вписывается в привычный приморский пейзаж. А тут еще на горизонте возвышаются базальтовые колонны Рейнисдрангар. По исландским сказаниям, это тролли, окаменевшие от солнечных лучей.

От Вика продвигаемся в долину Хаукадалур, ставшую одним из символов Исландии благодаря Гейсиру. Да, да, это имя собственное. В конце XIII века исландцы дали его супергейзеру, извергающемуся из земных глубин на высоту более 100 м. Сегодня в этой геотермальной зоне бьет несколько десятков природных «фонтанов» меньшей силы. Я полчаса наблюдал за шоу Строккюра, выбрасывающего кипяток и пар метров на тридцать каж­дые семь – десять минут. Картина, надо признаться, завораживающая. Сначала гейзер начинает «дышать» – в воронке формируется водный пузырь, после чего мощная струя выстреливает в небо и обрушивается вниз горячим дождем.

Вулканическая активность успешно используется исландцами для бытовых нужд. Убеждаюсь в этом на электростанции Хейлишейди, возведенной в геотермальной зоне Селтун. С 2006 года эта ГеоТЭС черпает энергию из источников, подогреваемых вулканом Хенгидль. Кипяток затем транспортируется по трубопроводу в Рейкьявик. Выглядит этот энергетический объект совершенно инфернально: из-под земли вырывается белый пар, в огромных трещинах и лужах бурлит вода, и ощущается характерный запах сероводорода.

К слову, мощности, подобные Хейлишейди, не единственный пример успешного освоения энергии вулканов. Благодаря горячим источникам в особых теплицах здесь выращивают овощи, фрукты и цветы. А еще на острове сверхпопулярны природные SPA-центры – такие, как в долине Ландманналаугар. В заливчиках с теплой водой здесь нежатся целые стаи туристов. Приезжают, разумеется, исключительно на внедорожниках и экзотических полноприводных кемперах.

Столица острова

Финальная точка нашего маршрута – Рейкьявик, население которого даже с учетом пригородов лишь едва превышает 200 тыс. человек. Причем в столице живет 63% всех исландцев. Город расположен в зоне сдвига тектонических плит, и для него характерны небольшие, но частые землетрясения. Поэтому дома столь же низкорослые, как местные деревья.

На пути в столицу тестирую с пристрастием фирменный комплекс электронных «поводырей» EyeSight. Система контроля рядности, адаптивный круиз-контроль и помощник при выезде с парковки задним ходом действуют исключительно на основе видеокамер, то есть без радаров. В Subaru сравнивают такую схему с глазами человека – система ориентируется на зрение, а не на сенсорику, так естественнее. Так оно или нет, судить не берусь, но в один из дождливых и туманных дней адаптивный «круиз» пару раз отключался по собственному усмотрению – камера «слепла» из-за влажности. Впрочем, на «приборке» сразу появлялась соответствующая индикация, а буквально через пару минут все восстанавливалось.

Уже в Рейкьявике проверяю работу системы кругового обзора с траекторными подсказками и не нахожу, к чему придраться – картинка сочная и внятная. На Forester и Outback можно менять ракурсы кнопкой на центральном тоннеле. Особенно полезным при этом оказывается изображение с фронтальной камеры – четко видишь зону перед передними колесами, как раз то, что нужно и при парковке, и на бездорожье.

Что же касается исландской столицы, то доминанта здесь – лютеранская церковь Хатльгримскиркья. По замыслу архитектора Гудйоуна Самуэльссона, устремленное ввысь здание символизирует... извержение вулкана. Этот 75-метровый храм виден с любой точки города, с таким не потеряешься. Конечно же, мы не могли не пройтись по главной торговой улице Лейгавегур (местному Арбату) с ее уютными магазинчиками и сувенирными лавками и не заехать к знаменитому дому Хевди – постройке в стиле ар-нуво, возведенной в 1909 году для французского консула. В 1986-м в этом особняке состоялись переговоры Рональда Рейгана и Михаила Горбачева.

Что в итоге? За три дня я проехал по Исландии почти тысячу километров, пересаживаясь из Forester на Outback и XV. Сравнивая модели, я обнаружил единый инженерный почерк: при различиях в колесной базе, настройках подвески, полноприводной трансмиссии и рулевого управления каждый из трио оказался на «ты» с бездорожьем. В то же время эти SUV проявили драйверский характер. Outback с его выдающейся курсовой устойчивостью и плавным ходом стал моим фаворитом, Forester оказался вне конкуренции по геометрической проходимости, а XV – по собранности на виражах. Так что на северной окраине произошло единение с природой и техникой. Логично, что это техника Subaru.