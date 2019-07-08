Кроссовер Skoda Kodiaq, названный так в честь обитающего на Аляске бурого медведя кадьяка, осваивает новые «ареалы обитания», причем уже далеко не северные. Мы испытали чешский SUV в Азербайджане, где заодно пришлось перенимать и местную автомобильную ментальность

Азербайджанцы переводят название своей страны не иначе, как «Земля огня». Потому что здесь очень много нефти, а где есть нефть, имеется и газ, который частенько загорается при «несанкционированном» выходе на поверхность. Правда, сейчас, перед посадкой самолета в городе Гянджа, в бытность СССР именовавшемся Кировабадом, я никаких огней в иллюминаторе не вижу. Лишь голая, хотя и в самом деле выжженная (пусть и палящим солнцем) равнина в обрамлении гор на горизонте. Отсюда и начнется мое путешествие.

Их нравы

Гянджа произносится с ударением на последний слог, как и названия подавляющего большинства других азербайджанских городов. Находится он на Гянджинско-Казахской низменности у северо-восточного подножия гор Малого Кавказа, на реке Гянджачай бассейна Куры – той самой, о которой писал Лермонтов в своем знаменитом произведении «Мцыри». По численности населения (около 330 тыс. человек) город занимает третье место в Азербайджане после Баку и Сумгаита (теперь Сумгайыт). Летом здесь очень жарко, но мне, можно сказать, повезло – сегодня пасмурно и температура воздуха «всего» 30 °C.

Пробираюсь через толпу вездесущих таксистов, свидетельствующих об общем эсэсэсэров­ском прошлом. В отель поедем на автобусе. При выезде из аэропорта возникает маленькая заминка: сначала нам надо выехать направо и затем развернуться в противоположном направлении, но это самое противоположное направление оказалось перекрыто из-за ремонта. Водитель чуть подумал и решил ехать в нужную сторону… по встречке, на которой никто и не думал делать выделенные полосы, необходимые в таких случаях. Хорошо хоть у нас нашлись последователи, ведь вместе уже не так страшно ехать в лоб транспортному потоку. Более того, некоторые из них умудрялись еще и обгонять, загоняя встречных на обочину…

Поначалу ездить за рулем по Азербайджану не особенно комфортно. Когда выезжаешь со двора или второстепенной дороги на главную, тебя никто и не думает пропускать, стоять можно хоть час. Так что выход один – наглость. То есть нужно просто ехать – и тогда пропустят, хотя и недовольно посигналят. Вообще, «бибикают» здесь всегда и везде. И чтобы «ассимилироваться», требуется делать то же самое. Бесцеремонно лезешь в требуемом направлении и при этом постоянно сигналишь – тогда все встает на свои места! Теперь ты свой и никто на тебя не обижается. Очень похоже на движение в Турции и отличается от соседних кавказских стран из бывшего СССР.

Практически все дороги в Азербайджане оснащены камерами, при этом не штрафуемый порог составляет 10 км/ч. Если превысишь скорость, останавливают почти сразу, так как на трассах постоянно курсируют патрульные автомобили, получающие сигналы с камер. Кстати, они, патрульные, очень любят ездить навстречу потоку по обочине. Интересно, что местные жители частенько летают с солидным превышением прямо под камерами, а потом их ловят, что во время нашего путешествия мы постоянно наблюдали. В общем, всем весело!

По дороге с облаками

Первый пункт маршрута – известный туристический центр Шеки, расположенный в южных предгорьях Большого Кавказа. Дорога на подъезде к нему одна из самых плохих на марш­руте – то и дело встречается проваленный и вздыбленный асфальт, где легко можно разбить подвеску. Обочины устланы покрывалом из острых камней, поэтому при остановке есть риск задержаться дольше планируемого, так как заодно придется менять разрезанное колесо. А останавливаться хочется очень часто, чтобы сделать фото окружающей природы, – виды по пути открываются великолепные! Выжженная солнцем равнина давно закончилась, ей на смену пришли зеленые горы завораживающей красоты.

Я нахожусь за рулем 2-литровой 180-сильной бензиновой модификации Skoda Kodiaq. Двигатель уверенно тянет во всем диапазоне оборотов, а педаль акселератора обеспечивает своевременные реакции на подачу топлива. На местных автомагистралях в большинстве случаев установлено ограничение 110 км/ч, и на этой скорости кроссовер отлично держит курс. Но еще лучше дела обстоят на горных серпантинах, где этот SUV показывает недюжинную юркость, совсем не свойственную автомобилям с высоким центром тяжести.

Подвеска жестковата – водитель и пассажиры чувствуют «мелочь» на относительно ровной дороге. Зато на разбитом асфальте на подступах к Шеки жесткость оборачивается великолепной энергоемкостью, позволяющей особо не церемониться с ямами и кочками. Причем наш автомобиль оснащен крупными 19-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной, но даже это не вызывает никакого дискомфорта. Словом, шасси Skoda Kodiaq отлично подготовлено для плохих дорог, что весьма кстати в дальнем путешествии.

Шеки оказался приятным уютным городком с самобытной архитектурой. Он был основан еще в VIII веке до н.э. и с тех пор входил в разные княжества и государства. В XVII веке он стал столицей Шекинского ханства, а в XIX веке вошел в состав Российской империи. Большинство интересных мест находится в старой части города. Если когда-либо окажетесь здесь, советую посетить Дворец шекинских ханов, а также один из двух караван-сараев (второй отдан под отель).

Дальнейший путь лежит к горнолыжному курорту Габала. Дорога идеальная, и около сотни километров Kodiaq преодолевает на одном дыхании. Пожалуй, на шоссе это один из самых комфортабельных кроссоверов в своем сегменте. Курорт оборудован по последнему слову техники. Даже летом здесь работает подъемник, чтобы у отдыхающих была возможность насладиться великолепными горными пейзажами.

В столицу!

Сегодня предстоит совершить марш-бросок до столицы Азербайджана – Баку, называемого «городом ветров» из-за расположения на мысе Каспийского моря, открытом, соответственно, всем ветрам. Но сначала заедем в деревню Лагич. Меняю вчерашний бензиновый Kodiaq на 150-сильную дизельную версию. Двигатель работает плавно, а благодаря большему крутящему моменту по горным дорогам с ним ехать даже удобнее, чем с бензиновым агрегатом.

Лагич представляет собой небольшое живописное поселение у подножья Кавказских гор. Это историко-культурный заповедник с узенькими мощеными улочками, открытыми исключительно для пешеходов. Деревня известна как одна из точек Великого Шелкового пути и знаменита производством медной утвари, а также холодным оружием ручной работы. Здесь хорошо прогуляться не спеша, но делать это лучше в будний день, так как в выходные слишком много туристов, включая вездесущих китайцев.

Следующий отрезок пути движемся через Шемахинский перевал. Дорога новая, построена лишь год назад, но ехать по ней нужно крайне осторожно, так как местами встречаются жуткие провалы полотна, в которых запросто поместится Skoda Kodiaq. Впрочем, кроссовер управляется отлично, позволяя вовремя отворачивать от внезапно возникающих на пути ям. На перевале расположена Шемахинская обсерватория, построенная еще во времена Советского Союза.

Затем дорога спускается на равнину, и остальные 130 км до Баку чешский автомобиль летит уже по автомагистрали с европейской инфраструктурой. Идиллию нарушают разве что местные лихачи, перестраивающиеся, разгоняющиеся и тормозящие вопреки всякой логике. Баку же встречает современными небоскребами и пробками, хотя и не такими большими (и пробками, и небоскребами), как в Москве. И я вдруг понимаю, что трех дней для знакомства с этой страной катастрофически мало. Надо будет приехать сюда вновь.