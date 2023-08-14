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14 авг 2023

14 августа были выданы первые в мире водительские права

14 августа были выданы первые в мире водительские права

14 августа 1893 года префект полиции Парижа Луи Лепин выдал первое в мире водительское удостоверение

Ровно 130 лет назад неизвестный французский автомобилист стал первым обладателем водительского удостоверения, которое на тот момент называлось «справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором».

Для получения данной справки не требовалось сдавать экзаменов. Достаточно было показать, что водитель способен управлять своим автомобилем. Только через 6 лет после выдачи первых автомобильных прав, во Франции приняли декрет об обязательном экзамене на умение управлять автомобилем. После сдачи экзамена водителю выдавалась «Национальное удостоверение пригодности к вождению».

В России первое водительское удостоверение было выдано в 1900 году. Уже в 1909 году Россия приняла международную Конвенцию о передвижении автомобилей.

Начиная с того момента, использовалась признанная за рубежом форма водительского удостоверения. Первые российские права содержали информацию о водителе и его фотографию. Чтобы получить такой документ, водителям необходимо было сдать экзамены на управление автомобилем и знанием географии города.

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За рулем

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