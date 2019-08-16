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16 авг 2019

150 километров в час: внезапно разрешили!

150 километров в час: внезапно разрешили!

Новый ГОСТ для скоростных дорог обещали ввести в действие только в следующем году, но кое-где увеличенные лимиты уже заработали

В июле нынешнего года сообщалось, что технические параметры некоторых российских магистралей, по мнению ГК Автодор, допускают повышение ограничения скорости на них до 130 км/ч. Учитывая нештрафуемый лимит, на таких магистралях  можно было бы двигаться с высокой скоростью, вплоть до 150 км/ч.  Соответствующий ГОСТ, который повышал бы скоростной лимит, планировалось принять либо к концу нынешнего года, либо к началу следующего.

Между тем, на сайте ГК Автодор уже появилось упоминание о том, что на двух участках трасс М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и М4 "Дон" новый лимит уже запущен."На двух платных участках владельцы легковых машин могут развивать скорость до 130 км/час. Такой скоростной режим действует на обходе Вышнего Волочка М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (км 258 – км 334), и на участке дороги М-4 «Дон» с 517-го по 544-й км в Воронежской области", – сообщает Федеральное дорожное агентство.

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