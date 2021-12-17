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17 дек 2021

Дата в истории: 17 декабря 1979 года автомобиль впервые преодолел звуковой барьер

Дата в истории: 17 декабря 1979 года автомобиль впервые преодолел звуковой барьер

Считается, что первый сверхзвуковой рекорд скорости был установлен в девяностых годах на болиде Thrust SSC. Это не совсем так, безумная величина покорилась людям еще в конце семидесятых!

Гонки на соляном озере в Бонневиле известны всем автомобилистам. Именно там устанавливались все известные гоночные рекорды. Там же был преодолен и звуковой барьер. Пальма первенства принадлежит гонщику голливудскому каскадеру Стэну Баррету, который на болиде Budweiser смог разогнаться до  1190,344 км/ч. Сам болид же был очень интересным. Четырехколесная двенадцатиметровая ракета приводилась в движение двумя мощными реактивными двигателями.

К сожалению, Баррет смог провести только один заезд, из-за технических неполадок автомобиль не смог выйти на старт во второй раз. Именно он оказался роковым, так как в регламенте того времени четко прописывалось – рекорд фиксируется только после двух заездов. Так что рекорд Баррета так и остался неофициальным, а формальную пальму первенства в этом вопросе  заполучил в 1997 году майор британских ВВС Энди Грин на уже упомянутом болиде Thrust SSC.

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