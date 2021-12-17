Считается, что первый сверхзвуковой рекорд скорости был установлен в девяностых годах на болиде Thrust SSC. Это не совсем так, безумная величина покорилась людям еще в конце семидесятых!

Гонки на соляном озере в Бонневиле известны всем автомобилистам. Именно там устанавливались все известные гоночные рекорды. Там же был преодолен и звуковой барьер. Пальма первенства принадлежит гонщику голливудскому каскадеру Стэну Баррету, который на болиде Budweiser смог разогнаться до 1190,344 км/ч. Сам болид же был очень интересным. Четырехколесная двенадцатиметровая ракета приводилась в движение двумя мощными реактивными двигателями.

К сожалению, Баррет смог провести только один заезд, из-за технических неполадок автомобиль не смог выйти на старт во второй раз. Именно он оказался роковым, так как в регламенте того времени четко прописывалось – рекорд фиксируется только после двух заездов. Так что рекорд Баррета так и остался неофициальным, а формальную пальму первенства в этом вопросе заполучил в 1997 году майор британских ВВС Энди Грин на уже упомянутом болиде Thrust SSC.