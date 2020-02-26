1900-сильный Pininfarina Battista выйдет в юбилейной версии

Фирма Automobili Pininfarina, принадлежащая индийской Mahindra Group, представит на автосалоне в Женеве особую версию электрического гиперкара Battista, посвященную 90-летию знаменитого итальянского ателье. Спорткар выйдет тиражом всего в пять экземпляров

Юбилейное купе Pininfarina Battista Anniversario получит новый аэродинамический обвес, — судя по тизеру одним из элементом станет не то карбоновый спойлер, не то антикрыло — и специальную историческую ливрею.

Переделки технической начинки ждать не стоит, а значит четыре электромотора суммарной мощностью более 1900 лошадиных сил и 2300 Нм момента, разгон до ста за 1,9 секунды и максималка свыше 350 километров в час останутся на месте. Батарея «Баттисты» имеет ёмкость 120 киловатт-час, что позволяет проехать без подзарядки около 500 км по циклу WLTP.