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7 мар 2017

30 дней на оплату эвакуации пытаются отменить

30 дней на оплату эвакуации пытаются отменить
Автор фото: из архива моторпэйдж

Петербуржская фирма «Исток» в Верховном суде пытается отменить норму Методических указаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), где орган рекомендовал субъектам РФ установить отсрочку на оплату эвакуации автомобиля, если его увезли на штрафстоянку за нарушение правил парковки, как минимум на 30 дней

Такая норма появилась еще 1 сентября 2016 года, а в КоАП говорится, что регионы должны самостоятельно принимать законы о размерах и сроках оплаты, на основании утвержденной ФАС методикой расчета. 

В «Истоке» полагают, что ФАС обозначив конкретный срок, вышел за рамки своей юрисдикции, ведь требовали от службы совсем другого – разработки правил расчета и тарифа в зависимости от срока оплаты. Компания считает, что установив 30-дневный срок оплаты эвакуации, тот или иной регион может лишить автовладельца права оплатить эвакуатор сразу, например, забирая автомобиль со штрафстоянки. С этим утверждением поспорил первый зампред ГД Вячеслав Лысаков, утверждающий, что оплатить эвакуацию раньше истечения срока в 30 дней автомобилисту не мешает ничего, а постоплату эвакуации утвердила не ФАС, а федеральный закон. Так же парламентарий добавил, что применяемая в Москве 25-% скидка, действующая при оплате эвакуации во время возвращения автомобиля со штрафстоянки, стимулировала многих водителей платить сразу.

Впрочем, в той же Москве в соответствии с методикой ФАС тариф по-прежнему не пересчитан и коррелируется в зависимости от мощности двигателя, фактически игнорируя вступивший в силу закон. А вот в Питере, по словам представителя «Истока», закон об отсрочке пока не принят, а плата за эвакуацию не увеличивалась с 2012 года, но возможность постоплаты заксобрание Петербурга рассмотрело, а так же ввело санкцию для тех, кто эвакуацию все же не оплатил – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Верховный суд рассмотрит жалобу «Истока» девятого марта, Антимонопольная служба комментировать ситуацию не стала.

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