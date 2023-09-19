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19 сен 2023

5 новых моделей запустят на «Автоторе»

5 новых моделей запустят на «Автоторе»

Стало известно, что до конца текущего года производство автомобилей на заводе «Автотор» будет расширено до 15 моделей

На данный момент завод осуществляет сборку 10 «китайцев»: BAIC U5 Plus, BAIC X35, BAIC X55, BAIC BJ40, Kaiyi E5, Kaiyi X3, Kaiyi X3 Pro, SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. План компании на ближайшее будущее - выйти на производство 30 моделей. Также уточняется, что к концу 2024 года компания хочет добавить в «арсенал» еще десятку китайских авто. Пока нет точной информации о том, какие именно это будут марки. Ранее ходили слухи, что «Автотор» ведет переговоры с брендом JMC.

Напомним, что недавно стартовали продажи кроссовера Kaiyi X3. Автомобиль оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 113 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод исключительно передний.

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