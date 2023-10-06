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6 окт 2023

6 октября 1967 года началось производство NSU Ro 80

6 октября 1967 года началось производство NSU Ro 80
Автор фото: фирма-производитель

6 октября 1967 года стало знаковой датой в мире автомобилестроения, когда началась серийная сборка NSU Ro 80. Этот автомобиль стал истинным символом передовых технологий и амбиций инженеров NSU (Neckarsulm Strickmaschinen Union), и его влияние на индустрию ощущается и по сей день

Основной заметной особенностью NSU Ro 80 был его двигатель. Это был первый автомобиль в мире, оснащенный роторным двигателем Wankel, который развивал 115 л.с.. Роторный двигатель был легким, компактным и обладал выдающейся мощностью, что делало Ro 80 одним из самых быстрых седанов своего времени. Он достигал скорости 180 км/ч, что было впечатляющим показателем для конца 1960-х годов.

NSU Ro 80 имел передний привод и независимую подвеску всех колес, что обеспечивало отличную управляемость и комфорт на дороге. Завод NSU также был одним из первых, кто внедрил дисковые тормоза на все четыре колеса, что повысило безопасность и надежность автомобиля.

Дизайн NSU Ro 80 стал главной “фишкой” автомобиля. Его гладкие изогнутые линии, уникальный профиль и выдающийся аэродинамический коэффициент (Cx = 0,355) делали его одним из самых современных автомобилей своего времени.

К сожалению, технические проблемы с роторным двигателем и высокая стоимость производства стали серьезными преградами на пути успеха NSU Ro 80. В итоге производство этого автомобиля было остановлено в 1977 году. Однако технологические достижения и стильный дизайн NSU Ro 80 оказали значительное влияние на будущее развитие автомобильных технологий, и он продолжает быть объектом восхищения коллекционеров и энтузиастов, напоминая нам о важности стремления к будущему в мире автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
pitstop

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