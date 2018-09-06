7-летний подросток сбил маму и устроил тройное ДТП

Происшествие случилось 5 сентября в Рыбинске. Во внутреннем дворе микрорайона 7-летний ребёнок сел за руль Мицубиси Лансер. Его мама в этот момент вышла из машины

Мальчик запустил двигатель, и автомобиль стал двигаться задним ходом. В результате движения автомобиль сбил маму и остановился только после столкновения с другими машинами, припаркованными поблизости. Женщина пыталась запрыгнуть в машину на ходу и была сбита открытой дверцей.

Подробности начала движения не сообщаются. Пока непонятно, был ли двигатель запущен или его включил подросток. Это могло произойти случайно. Или маленький водитель хотел попробовать свои навыки вождения. Однако, машина двигалась с приличной скоростью - удар при столкновении был такой силы, что Lada 2110 была отброшена на Ford Focus. Очевидно, ребёнок случайно или специально нажал педаль акселератора.

В ДТП пострадал один человек – мама горе-водителя, которую доставили в больницу на «скорой» с серьёзными травмами. Кроме того, три автомобиля получили значительные повреждения.