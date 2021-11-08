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8 ноя 2021

8 ноября: дата в автомобильной истории

8 ноября: дата в автомобильной истории

Сегодняшний день оказался небогат на значимые события. Однако, одно нам все же удалось отыскать. В этот день в 1883 году родился Карл Брир - один из основателей корпорации Chrysler и ее ведущий инженер

Рассмотреть данную персону нам хотелось бы не с точки зрения менеджмента и управления, а с точки зрения машины, с которой он тесно связан. Речь пойдет про Chrysler Airflow. Идея этого автомобиля возникла в 1927 году, когда Карл Брир увидел эскадрилью военных самолетов и задумался над естественностью формы летательных аппаратов и возможностью применения законов аэродинамики при конструировании автомобилей.

В 1933 году машина увидела свет и сразу стала инновационной. Во-первых, дизайн – облик  машины радикально отличался от примитивных очертаний автомобилей 1-й половины 30-х гг. Округлые линии крыши и боковых окон, наклонная задняя стенка с плоским стеклом из двух половин, V-образное лобовое стекло, гладкие крылья, боковые юбки на задних колёсах - всё это придавало машине стремительный вид.  Более того, новая форма обеспечивала и великолепные показатели в аэродинамике (на тот момент автомобиль в этой области был лидером).  Технических  новшеств тоже хватало. Так, например, автомобиль был построен на облегченном каркасе ферменного типа, к которому крепились все кузовные панели.

К сожалению, судьба у машины оказалась незавидной.  Автомобильная пресса того времени, конечно же, обласкала машину, но покупатели оказались не готовы принять обтекаемые формы (их рассвет случится на десять лет позже). К тому же в General Motors решили нанести свой удар по конкуренту – распространили ложные слухи о якобы небезопасной конструкции кузова Chrysler Airflow. В ответ на клевету Chrysler снял рекламный ролик, в котором автомобиль был сброшен с 34-метрового обрыва, после чего завёлся и уехал своим ходом.   К сожалению,  низким продажам это не помогло и в 1937 году модель сняли с производства. 

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