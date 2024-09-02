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2 сен 2024

Geely и Baidu выводят на рынок электрокар Jiyue 07 с запасом хода 880 км

Geely и Baidu выводят на рынок электрокар Jiyue 07 с запасом хода 880 км
Автор фото: Фирма-производитель

Компании Geely и Baidu начинают предварительные продажи нового электрического лифтбека Jiyue 07. Цены стартуют от 215 900 юаней (примерно 2 600 000 рублей)

Одна из главных особенностей автомобиля - это его дизайн. Jiyue 07 даже удостоился ряда престижных наград, включая Red Dot и iF. Здесь есть интересные Т-образные передние фары, узкая светодиодная полоса по ширине кузова и полностью отсутствуют привычные дверные ручки. Вместо них на дверных стойках расположились сенсорные кнопки. Над багажной дверью есть скрытое антикрыло, которое выдвигается на скоростях свыше 95 км/ч. Точные габариты модели: 4953/1989/1475 мм., при колесной базе в 3013 мм.

Внутри бросается в глаза руль-штурвал, единственный широкий дисплей на передней панели (35,6 дюймов) и практически полное отсутствие физических кнопок. Главной “интеллектуальной” фишкой автомобиля является продвинутая система автопилота, способная полностью заменить водителя. Однако доступна она за отдельную плату.

Jiyue 07 предложен либо с одним электромотором на 272 л.с., либо с двумя суммарной мощностью 544 л.с. Привод - задний и полный соответственно. Емкость аккумулятора - 71,4 или 100 кВт*ч в зависимости от комплектации. Заднеприводной версии первый аккумулятор позволяет проехать 660 км на одном заряде, а второй - 880 км. Полноприводная “семерка” получила только 100-киловатную батарею. Запас хода с ней - 770 км.
 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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