Acura не будет производить гибриды, но займется электрокарами!

Acura не будет следовать по стопам материнской компании Honda в том, что касается электрификации модельного ряда, полностью сконцентрировавшись на разработке не гибридов, а электромобилей.

Первая из электрических «Акур» появится уже в 2024 году. Вероятнее всего нам покажут некий кроссовер, так как в сети уже целый год ходят слухи о том, что компания работает над моделью подобного форм-фактора. Основой для него станет платформа Ultium концерна General Motors, на которой также построены Hummer EV и Cadillac Lyriq. Сама Acura сконцентрируется на внешности и оформлении интерьера новинки.

Самое интересное заключается в том, что компания собирается развивать свою электрическую стратегию отдельно от материнского бренда Honda. К такой позиции относится и шаг по выбору General Motors в качестве партнера, который обеспечит Acura платформами для будущих новинок.