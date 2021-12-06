Автомобильный портал Motorpage
6 дек 2021

Acura не будет производить гибриды, но займется электрокарами!

Acura не будет производить гибриды, но займется электрокарами!
Автор фото: фирма-производитель

Acura не будет следовать по стопам материнской компании Honda в том, что касается электрификации модельного ряда, полностью сконцентрировавшись на разработке не гибридов, а электромобилей.

Первая из электрических «Акур» появится уже в 2024 году. Вероятнее всего нам покажут некий кроссовер, так как в сети уже целый год ходят слухи о том, что компания работает над моделью подобного форм-фактора. Основой для него станет платформа Ultium концерна General Motors, на которой также построены Hummer EV и Cadillac Lyriq. Сама Acura сконцентрируется на внешности и оформлении интерьера новинки.

Самое интересное заключается в том, что компания собирается развивать свою электрическую стратегию отдельно от материнского бренда Honda. К такой позиции относится и шаг по выбору General Motors в качестве партнера, который обеспечит Acura платформами для будущих новинок.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Geely представили тягач будущего

06 декабря 2021
Jeep Wagoneer (2022)

Jeep сдается и оставляет в Европе лишь гибридные версии Wrangler

06 декабря 2021

В Renault анонсировали модель Austral

06 декабря 2021
Nissan Z GT500

Представлен Nissan Z GT500

06 декабря 2021

Какой электрокар лучше всего объедет лося?

06 декабря 2021

Авторынок в ноябре: продолжаем падать?

06 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) с чистого листа Тест драйв
06 декабря 2021

Chevrolet TrailBlazer
"Из хорошей семьи"
Toyota Alphard - toyota alphard (2018) школа старая, а борозды не портит
Тест драйв
03 декабря 2021

Toyota Alphard
"Школа старая, а борозды не портит"
Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях
Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 2 3