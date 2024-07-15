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15 июл 2024

Aito M9 в Китае признали самым безопасным автомобилем

Aito M9 в Китае признали самым безопасным автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Aito M9 от Huawei и Seres прошел китайский краш-тест C-NCAP на 5 звезд, набрав 93,9%. Это лучше, чем у главного конкурента LiXiang L9. В России данная модель будет продаваться под названием Seres M9

В испытаниях участвовала версия с электрической силовой установкой. Безопасность пассажиров оценили на 96,98%, а сохранность других участников дорожного движения на 75,38%. Что касается надежности работы интеллектуальной начинки кроссовера, то ее уровень безопасности приравняли к 97,79%. В итоге, Aito M9 набрал 93,9%, что в среднем на 11,2% выше, чем у других моделей в этом сегменте и на 2,6% больше, чем у главного конкурента LiXiang L9. 

На российском рынке Aito M9 будет продаваться под брендом Seres. Предполагается, что у нас кроссовер предложат только с гибридной силовой установкой, в основе которой 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность - 496 л.с. и 675 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 4,9 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Емкость аккумулятора - 42 или 52 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 1210 и 1239 км соответственно. 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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