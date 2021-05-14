Alfa Romeo и Lancia дали 10 лет на развитие

Глава альянса Stellantis, Карлос Траверс, поделился новыми деталями глобального производственного плана. Так, например, марки Alfa Romeo и Lancia будут финансироваться еще около десяти лет, однако дотации будут оказываться не задаром

Да, двум маркам поставлены серьезные условия – разработать и реализовать новую модельную стратегию. Электрификация, концентрация на производстве спорткаров или, наоборот, кроссоверов – у руководства марок есть карт-бланш на реализацию всех идей, ресурсы альянса и десять лет времени.

Отметим, что маркам выделен просто колоссальный кредит доверия. Напомним, что, когда альянс только формировался они были двумя главными кандидатами на ликвидацию. Скромный модельный ряд и неутешительные продажи могли поставить крест на существовании двух известных брендов, но в Stellantis было принято решение по их спасению. Посмотрим, оправдается ли данная тактика.