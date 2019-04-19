Автомобильный портал Motorpage
19 апр 2019

Alibaba научит автомобили заказывать еду

Alibaba научит автомобили заказывать еду

Китайская торговая платформа Alibaba ведет работу над приложениями для заказа еды и бронирования столиков в ресторанах прямо из автомобиля. Они станут частью платежного сервиса AliPay, интегрированного в фирменную операционную систему AliOS, предназначенную для мультимедийных комплексов

Как сообщает издание TechCrunch, управлять такими приложениями можно будет с помощью сенсорного экрана, жестов или голоса. Интересно, что Аlibaba приглашает к созданию сервисов и сторонних разработчиков. Это позволит компании выстроить экосистему, аналогичную Apple AppStore, со своими специфическими критериями безопасности и контроля качества.

Между тем, подобные решения предлагаются и автопроизводителями. Например, у General Motors есть схожая платформа онлайн-торговли Marketplace, через которую можно оплачивать товары и услуги сторонних компаний. Помимо оплаты заправки и доступа к бронированию столиков в ресторанах, сервис GM позволяет заказывать продукты или платить за химчистку.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Рамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...
"ТОП-5 АВТО" 2019

Большой тест-драйв премии "ТОП-5 АВТО"

19 апреля 2019
Renault Arkana 2020

Стали известны все модификации Renault Arkana

19 апреля 2019
Kia Stinger GTS 2019

KIA подготовили Stinger для дрифта

19 апреля 2019
Aston Martin DBS 59 2019

Aston-Martin представил суперкар, посвященный былым заслугам

19 апреля 2019
Hyundai Sonata 2020

Представлена новая Hyundai Sonata

19 апреля 2019

Европейских водителей будут штрафовать за превышение допустимого уровня шума

19 апреля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями Тест драйв
19 апреля 2019

Mitsubishi ASX
"Mitsubishi ASX привлекает женщин вечными ценностями и передовыми технологиями"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"
Toyota Camry - toyota camry 2018 за имиджем бизнесмена теперь скрывается нрав драйвера
Тест драйв
15 апреля 2019

Toyota Camry
"За имиджем бизнесмена в Toyota Camry теперь скрывается нрав драйвера"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 мальчик превращается в мужчину
Тест драйв
12 апреля 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Мальчик превращается в мужчину"

Написано новостей:

2 3 2 3 2