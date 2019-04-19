Alibaba научит автомобили заказывать еду

Китайская торговая платформа Alibaba ведет работу над приложениями для заказа еды и бронирования столиков в ресторанах прямо из автомобиля. Они станут частью платежного сервиса AliPay, интегрированного в фирменную операционную систему AliOS, предназначенную для мультимедийных комплексов

Как сообщает издание TechCrunch, управлять такими приложениями можно будет с помощью сенсорного экрана, жестов или голоса. Интересно, что Аlibaba приглашает к созданию сервисов и сторонних разработчиков. Это позволит компании выстроить экосистему, аналогичную Apple AppStore, со своими специфическими критериями безопасности и контроля качества.

Между тем, подобные решения предлагаются и автопроизводителями. Например, у General Motors есть схожая платформа онлайн-торговли Marketplace, через которую можно оплачивать товары и услуги сторонних компаний. Помимо оплаты заправки и доступа к бронированию столиков в ресторанах, сервис GM позволяет заказывать продукты или платить за химчистку.