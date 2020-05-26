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26 май 2020

Альянс Renault-Nissan требуется обоим компаниям

Альянс Renault-Nissan требуется обоим компаниям

В условиях глобальных потрясений оказалось, что Nissan и Renault нуждаются друг в друге больше, чем когда-либо прежде. 27 мая альянс намеревается анонсировать меры по еще более глубокой взаимной интеграции компаний-членов. Об этом сообщает Automotive News Europe.

«Модель альянса оказалась несовершенной, хрупкой и неэффективной, потому что компании попросту недостаточно тесно сотрудничают друг с другом», — заявил автомобильный аналитик Жан-Луис Семпе.

Кризис внутри альянса стал очевиден еще до катастрофического падения продаж на фоне пандемии. Продажи компаний падали, в самом тяжелом состоянии оказался Nissan. Совпадение это или нет, но дела японской фирмы пошли по наклонной после ареста бывшего главы альянса Карлоса Гона. Ему предъявлены обвинения в коррупции. Одним из пунктов по реформированию альянса станет закрытие ряда производственных площадок. К примеру, Renault раздумывает над судьбой завода в Дьеппе и литейного производства в Кодане (Франция).

Nissan в свою очередь планирует поставить крест на фабрике в Барселоне (Испания). Также компания собирается уволить более 20 тысяч сотрудников. Более подробно о намерениях Ниссана мы писали на прошлой неделе. Сейчас на испанской фабрике Nissan выпускаются пикап Navara и электрический фургон e-NV200. Производство первого могут перенести в ЮАР, второго — на завод Renault во французский Мобёж. Уже после этого правительство Испании выступило с заявлением, что завод в Барселоне дешевле будет модернизировать, чем остановить. Также Nissan закроет бренд Datsun.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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