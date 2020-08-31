Ученые выяснили, что пандемия коронавируса привела к тому, что американцы стали чаще пользоваться автомобилями просто чтобы побыть наедине

Почти три четверти американцев (73 процента) в ходе проведённого информационно-аналитическим порталом TrueCar исследования признались в том, что из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений стали использовать свои автомобили не только для поездок по делам, но и для того, чтобы буквально сбежать от людей, с которыми они живут. Теперь американцы используют автомобили, чтобы побыть наедине, а 37 процентов жителей США сообщили, что во время карантина уходили в машину, чтобы спокойно поговорить по телефону.

32 процента американцев рассказали, что на время пандемии превратили свой автомобиль в импровизированный офис, чтобы иметь возможность спокойно поработать без пристального внимания домочадцев. Для большинства жителей США, опрошенных в ходе исследования, автомобили являются чем-то большим, нежели просто средство передвижения: 68 процентов считают их продолжением своей семьи, а 35 процентов даже признались, что обязательно придумывают машинам имена.