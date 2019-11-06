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6 ноя 2019

Американская школьница решила проблему слепых зон на автомобилях

Американская школьница решила проблему слепых зон на автомобилях

Юная изобретательница придумала технологию «прозрачных» стоек на автомобилях. Правда настоящей «прозрачностью» здесь и не пахнет

Система реализуется следующим образом:  школьница предложила устанавливать мини-камеры у наружных зеркал автомобиля, изображение с которых транслируется через короткофокусные проекторы на внутреннюю сторону стоек. Причем для обивки предлагается использовать отражающую ткань, чтобы изображение было более четким.

Надо отметить, что нечто подобное пять лет назад было предложено компанией Land Rover. Тогда предлагалось вмонтировать в стойки экраны, на которые бы транслировалась картинка с внешних камер. Позже свою лепту внесла и Toyota, запатентовав в 2017 году альтернативный вариант «прозрачных» стоек. Японский производитель решил использовать не камеры, а сложную систему полупрозрачных зеркал.

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