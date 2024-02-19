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19 фев 2024

Американский электрический внедорожник Scout не получит сенсорных кнопок

Американский электрический внедорожник Scout не получит сенсорных кнопок

Компания Scout Motors, которая входит в концерн Volkswagen, поделилась некоторыми подробностями о своем будущем электрическом внедорожнике. Автомобиль появится на рынке не раньше 2026 года

Пока компания поделилась только тизерным изображением нового внедорожника на темном фоне, которое раскрывает “квадратные” пропорции кузова будущего автомобиля. Со слов генерального директора Скотта Кео и главного дизайнера Криса Бенджамина, внедорожник будет отличаться современным дизайном, но предоставит более традиционный опыт управления.

По их мнению, все устали от сенсорных экранов, и многим просто тяжело разобраться в современных сложных системах. В связи с этим, новый электровнедорожник получит физические кнопки, которые смогут подарить пользователям больше тактильных ощущений.

При написании новости использовалась информация:
insideevs

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