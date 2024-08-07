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7 авг 2024

Американский пикап Ram 1500 лишится мотора Hemi V-8

Американский пикап Ram 1500 лишится мотора Hemi V-8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ram подтвердила, что пикап 1500 Classic больше не будет выпускаться с 5,7-литровым V8. На данный момент модель опционально оснащается этим агрегатом, но в этом году такую опцию уберут

При этом речь идет о дорестайлинговой версии, которая пока остается в строю на американском рынке. Напомним, что 5,7-литровым V8 там предлагался на замену стандартного 3,6-литрового V6 примерно за 2500 долларов. У обновленного осенью Ram 1500 еще более компактный мотор - 3,0-литровая рядная “шестерка”.

В итоге, 5,7-литровый V8 пока остается в арсенале у Dodge Durango. Модификации объемом 6,4 также еще встречаются у семейства 2500 и 3500 Ram Heavy Duty.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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