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10 сен 2018

Аналитики назвали лидеров по угонам в текущем году

Аналитики назвали лидеров по угонам в текущем году

Машины, к сожалению, продолжают угонять и в России. Аналитики криминальной статистики анонсировали две новости — хорошую и плохую

Хорошая новость – угнанных машин стало значительно меньше. В сравнении с 2013 годом количество заявлений о краже сократилось вдвое. В сравнении с прошлым годом рано подводить итоги, но ожидается снижение на 15-20%.

Плохая новость – угонщики переключились на «бюджетный» сегмент автомобилей.

Лидером текущих угонов стал Hyundai Solaris, превысив 6 сотен обращений потерпевших за текущий год. На втором месте – его «земляк» из Кореи Kia Rio с количеством угонов около 450. Третьей в списке аналитиков стала «семёрка» ВАЗ, которую угнали в текущем году в количестве 400 шт. Все три самые угоняемые машины из сегмента «бюджетных» моделей. Почему?

В предыдущие годы лидерами обычно становились представители «средних» сегментов. Почему угонщики переквалифицировались на нижние ступеньки? Связано ли это с беспечностью владельцев недорогих машин? Это не так. Лидерство в списках связано с количеством общих продаж – угоняют то, что хорошо продаётся.

Плохая новость не причина беспокойства для владельцев перечисленных лидеров. Но хорошую сигнализацию, всё же, лучше установить.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, NEWS.ru

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