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11 ноя 2019

Англия запрещает дизельные двигатели

Англия запрещает дизельные двигатели

Бристоль станет первым населенным пунктом в Великобритании, правительство которого запретит езду на дизельных автомобилях

Как сообщает издание Autoexpress, водителям машин с двигателями на «тяжелом топливе» будет запрещено въезжать в городской центр с семи утра до трех часов дня. Муниципальный совет поддержал данный закон, который вступит в силу в 2021 году.

Помимо «центрального» запрета в городе появится расширенная «зеленая» зона, за въезд в которую операторам дизельных коммерческих машин, автобусов, такси и грузовиков придется платить ежедневный налог размером от 9 до 100 фунтов стерлингов в зависимости от типа транспортного средства. Кроме того, правительство Великобритании поддерживает экологические инициативы личным примером -  в 2030 году правительственный парк Великобритании будет полностью состоять из автомобилей с электрическими силовыми установками. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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