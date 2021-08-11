Apple ищет партнеров в Южной Корее для строительства своего автомобиля.

Компания Apple продолжает искать технологических партнёров для выхода на рынок электротранспорта. СМИ сообщают, что поиски происходят в Южной Корее. Более того, даже называются некоторые конкретные компании.

Занятно, но по информации инсайдеров в Apple наладили мосты не с каким-нибудь автопроизводителем вроде Hyundai, а с IT-гигантом LG. Правда, предмет переговоров не указывается. Вторая компания - SK Innovation – с ней проводятся переговоры на предмет поставок аккумуляторов – компания является местным лидером в производстве батарей.

Что касается автомобильных партнеров, то Apple в данный момент общается с известной австрийской компанией Magna International, которая обеспечит проект необходимыми силовыми установками.