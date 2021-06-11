Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2021

Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW

Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW

Зачем IT-компании  топ-менеджер автомобильной отрасли? Вопрос интересный, ровно до того момента, когда вспоминаешь, что Apple продолжает работу над собственным автомобилем.

Итак, в «яблочную» команду попал Ульрих Кранц, который  отдал компании BMW 30 лет. Что характерно – большую часть из них он занимался электрифи­цированными моделями. В частности, в период его руководства BMW выпустила спорткар i8 и компактный городской автомобильчик – модель i3. Так что назначение Кранца на проект по созданию электромобиля Apple выглядит вполне себе логичным ходом.

Забавно, но Кранц попадет в подчинение к еще одному известному человеку в мире электрического транспорта. Им является Даг Филд. Имя, может быть, широкому кругу лиц неизвестно, но именно он отвечал в Tesla за разработку Model 3.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.3 (2020) вид спереди

Volkswagen готовится представить платную подписку на опции

11 июня 2021

Peugeot и Citroen обвинили в «Дизельгейте»

11 июня 2021

В Норвегии введут налог на дорогие электромобили

11 июня 2021

Классические Mini сделали электрическими

11 июня 2021
Alpina BMW XD3

Alpina обновила дизельные кроссоверы XD3 и XD4

11 июня 2021

ГИБДД готовится к массовому рейду в праздники

11 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"
Lexus UX - lexus ux 250h (2019) сила гибрида
Тест драйв
04 июня 2021

Lexus UX
"Сила гибрида"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 4 2 5