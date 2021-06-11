Apple наняла бывшего топ-менеджера BMW

Зачем IT-компании топ-менеджер автомобильной отрасли? Вопрос интересный, ровно до того момента, когда вспоминаешь, что Apple продолжает работу над собственным автомобилем.

Итак, в «яблочную» команду попал Ульрих Кранц, который отдал компании BMW 30 лет. Что характерно – большую часть из них он занимался электрифи­цированными моделями. В частности, в период его руководства BMW выпустила спорткар i8 и компактный городской автомобильчик – модель i3. Так что назначение Кранца на проект по созданию электромобиля Apple выглядит вполне себе логичным ходом.

Забавно, но Кранц попадет в подчинение к еще одному известному человеку в мире электрического транспорта. Им является Даг Филд. Имя, может быть, широкому кругу лиц неизвестно, но именно он отвечал в Tesla за разработку Model 3.