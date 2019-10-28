Армянские, белорусские, молдавские и прочие зарубежные номера - вам объявлена война!

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать меры, чтобы иностранцев, нарушающих ПДД, можно было привлекать к ответственности

Как сообщает Коммерсант МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ должны представить предложения по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков» за нарушения ПДД. На данный момент владельцы машин «на иностранных номерах» нарушают под камерами и уходят от ответственности, так как ГИБДД не располагает необходимыми данными, чтобы выписать штраф.

Любопытно, что еще весной президент РФ Владимир Путин поручал правительству России найти решение этой проблемы. В качестве временного решения ГИБДД предложила инспекторам останавливать машины, зарегистрированные за рубежом, и оформлять на водителей все нарушения, зафиксированные камерами.