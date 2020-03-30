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30 мар 2020

Aston Martin и Bentley пропустят и следующую Женеву

Aston Martin и Bentley пропустят и следующую Женеву

Вспышка коронавируса может навсегда изменить отношение автопроизводителей к крупным выставкам

Главное европейское автошоу этой весны, которое должно было пройти в Женеве, не состоялось по причине пандемии. Производители уже думают о следующем салоне – и не горят желанием участвовать в нем. Во всяком случае, некоторые.

Как сообщает британское издание Autocar, пропустить Женеву-2021 готовы Aston Martin и Bentley. Глава команды из Крю Эдриан Холлмарк заявил, что присутствие на подобных мероприятиях «абсолютно не обязательно». В этом его поддержал Энди Палмер из «Астона». Впрочем, следует учесть, что до выставки остался почти год, и компании еще могут передумать. Между тем, примечательно, что и Aston Martin, и Bentley в нынешнем году хотели показать в Женеве эксклюзивные родстеры. В итоге их премьеры прошли онлайн. 

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