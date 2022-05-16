Автомобильный портал Motorpage
16 май 2022

Ателье Manhart займется модернизацией Land Rover

Ателье Manhart займется модернизацией Land Rover
Автор фото: фирма-производитель
Тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, впервые анонсировало комплексную доработку английского автомобиля – внедорожника Land Rover Defender.
С чем связано переориентирование взглядов ателье – неизвестно, помнится лишь, что в момент выхода нового Defender, глава ателье в соцсетях упомянул, что с удовольствием поработает с данной машиной. Выходит, что момент настал.
 
Разумеется, модифицировать «Дэф» планируют серьезно. К примеру, штатный  бензиновый двухлитровый турбомотор форсируют с 300 до 450 лошадиных сил.  Существенно поработают и с внешностью – машина получит защитный обвес, экспедиционный багажник и целый набор дополнительного оборудования, вроде запасных канистр, светодиодных балок на крышу и.т.д.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X6 M 2020 салон

BMW XM не получит версии Competition

16 мая 2022
Renault Duster (2021) вид сзади

Кто будет заниматься обслуживанием машин Renault?

16 мая 2022

Для перевозки детей в машине не будут требовать специальных кресел

16 мая 2022
Renault Logan Stepway 2018 вид спереди

Почему на заводе АЗЛК не будут выпускать ничего нового?

16 мая 2022
UAZ Patriot 2019 вид спереди

Завод УАЗ вернулся к работе

16 мая 2022

Toyota представила обновленный «токийский кэб»

16 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Traveller - peugeot traveller (2018) экспресс пригородного сообщения Тест драйв
13 мая 2022

Peugeot Traveller
"Экспресс пригородного сообщения"
Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный
Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего?
Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 6 1 0