Ателье Manhart займется модернизацией Land Rover

Тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, впервые анонсировало комплексную доработку английского автомобиля – внедорожника Land Rover Defender.

С чем связано переориентирование взглядов ателье – неизвестно, помнится лишь, что в момент выхода нового Defender, глава ателье в соцсетях упомянул, что с удовольствием поработает с данной машиной. Выходит, что момент настал.

Разумеется, модифицировать «Дэф» планируют серьезно. К примеру, штатный бензиновый двухлитровый турбомотор форсируют с 300 до 450 лошадиных сил. Существенно поработают и с внешностью – машина получит защитный обвес, экспедиционный багажник и целый набор дополнительного оборудования, вроде запасных канистр, светодиодных балок на крышу и.т.д.