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24 июл 2023

Audi и SAIC расширяют сотрудничество

Audi и SAIC расширяют сотрудничество

Немецкая компания Audi и китайский автоконцерн SAIC договорились о сотрудничестве по производству электромобилей для китайского рынка

Некоторое время назад стало известно, что Audi ищет партнера с целью производства новых платформ для будущих электромоделей бренда. Вероятно SAIC поделится платформой, которая используется для электромобилей марки IM Motors. Она была создана совместно с компаниями Alibaba и Zhangjiang Hi-Tech в 2020 году.

Речь идет о седане IM L7 и кроссовере IM LS7. Производством платформ для двух этих моделей занималась британская инженерная компания Williams Advanced Engineering. Силовая установка позволяет оснастить автомобили двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. Батарея емкость 93 кВт*ч позволяет преодолеть до 615 км по циклу CLTC. Привод у седана и кроссовера - полный.

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