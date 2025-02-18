Audi планирует укрепить позиции в сегменте люксовых автомобилей

Компания Audi намерена подняться на новый уровень премиального сегмента, но без конкуренции с Bentley, которая входит в тот же концерн Volkswagen. Немецкий бренд планирует представить новые роскошные модели, которые сохранят баланс между массовым премиумом и ультра-люксом

Глава британского отделения Audi Хосе Мигель Апарисио отметил, что компания стремится повысить престиж, привлекательность и восприятие бренда. Audi ориентируется на качество продаж, а не на объем и планирует предлагать покупателям более дорогие и инновационные автомобили. Кандидатами на роль флагманов новой стратегии могут стать серийные версии концептов седана Grandsphere и большого кроссовера Urbansphere. Ожидается, что эти модели займут место будущих A8, Q7 и Q8, но без выхода в ультра-люксовый сегмент.

С выходом новых A6, Q5 и Q6 Audi намерена изменить ценовую политику, привлекая клиентов из более дорогих сегментов C и D. Апарисио подчеркнул, что для успешного роста важны инновации и премиальный клиентский сервис, создающий особую ценность бренда.