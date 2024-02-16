Audi сменит главного дизайнера

Компания Audi объявила, что Массимо Фраскела займет пост главного дизайнера немецкого автомобильного бренда. Он сменит Марка Лихте, который проработал в Audi больше 10 лет

Итальянский дизайнер Массимо Фраскела начал свою карьеру в Bertone, а позже работал в Ford и Kia. С 2011 года он занимал пост главы отдела дизайна в Jaguar Land Rover. Фраскела разрабатывал новые поколения Land Rover Defender, Range Rover, а также приложил руку к созданию электромобилей Jaguar, дебют которых должен состояться в ближайшем будущем.

В отличии от Марка Лихте, который делает упор на эмоциональную составляющую (вспомним только Audi R8 и e-tron GT), Массимо Фраскела отмечает, что использует “простоту” как основу в своей философии дизайна. По его мнению, во внешнем облике автомобиля не должно быть лишних деталей, которые навеяны тенденциями времени. И все же, посмотрим, как смена главного дизайнера повлияет на новый образ будущих автомобилей Audi, который был анонсирован в концептуальных проектах Sphere.