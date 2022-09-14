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14 сен 2022

Автодилерам Lada разрешили торговать китайскими автомобилями

Автодилерам Lada разрешили торговать китайскими автомобилями

Похоже, что нелегкое время для АвтоВАЗа продолжается – руководство концерна официально разрешило своим дилерам продавать автомобили других марок, в том числе и китайских

Разумеется, это решение носит временный характер. На такой шаг автопроизводитель вынужден пойти по той причине, что завод производит неполный модельный ряд и не может обеспечить дилерам необходимый уровень загрузки.

С какими именно альтернативными марками дилеры Lada уже работают, представитель завода не уточнил, заявив лишь, что речь идёт о китайских производителях. «Российская газета» в начале сентября отмечала, что в одном из подмосковных шоу-румов отечественного бренда были обнаружены кроссоверы марки Dongfeng Motor.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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