Автодилерам Lada разрешили торговать китайскими автомобилями

Похоже, что нелегкое время для АвтоВАЗа продолжается – руководство концерна официально разрешило своим дилерам продавать автомобили других марок, в том числе и китайских

Разумеется, это решение носит временный характер. На такой шаг автопроизводитель вынужден пойти по той причине, что завод производит неполный модельный ряд и не может обеспечить дилерам необходимый уровень загрузки.

С какими именно альтернативными марками дилеры Lada уже работают, представитель завода не уточнил, заявив лишь, что речь идёт о китайских производителях. «Российская газета» в начале сентября отмечала, что в одном из подмосковных шоу-румов отечественного бренда были обнаружены кроссоверы марки Dongfeng Motor.