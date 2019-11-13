«Автодор» предложил сократить период использования шипованной резины

«Шиповка» наносит серьезный урон дорожному покрытию, следовательно, использовать ее стоит как можно реже

Госкомпания «Автодор» предложила сократить разрешенный срок эксплуатации шипованных шин. Для этого потребуется внести правки в законодательство. Согласно техрегламенту таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, с июня по август запрещается эксплуатация автомобилей с шипованными покрышками. Российская корпорация хочет увеличить этот срок до полугода. Кроме того, чтобы заставить водителей соблюдать новые правила, предлагается ввести штрафы за использование автомобильных шин, не соответствующих сезону.

По данным «Автодора», 90% ущерба российские дороги получают в зимний период. Особенно при этом страдают дороги с разрешенной скоростью более 70 км/ч. Госкомпания провела соответствующие исследования и изучила мировой опыт применения шипов и их влияния на дороги. «Автодор» приводит пример Финляндии, где в 1992-1993 годах 92% автовладельцев применяли шипы, в результате расходы на восстановление дорожного покрытия выросли на $46 млн.