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21 мар 2017

«Автодор» внедрит единый транспондер для всех платных дорог.

«Автодор» внедрит единый транспондер для всех платных дорог.

Сейчас единый транспондер водители используют для оплаты проезда по шоссе М3, М4, и части М11 на обходе Вышнего Волочка, но с внедрением нововведения произойдет интеграция федеральных и региональных автодорог России

«Мы объявим о дате запуска единого траснпондера на Петербургском форуме. Скорее всего, дебют состоится в середине или в конце мая. В транспортной стратегии нашей страны за государственной компанией закреплено сооружение 12 тысяч км вплоть до 2030 года. О дальнейших планах говорить еще слишком рано» - рассказал председатель правления госкомпании Сергей Кельбах.

Сейчас компании «Автодор» принадлежит 2 000 километров дорог, 500 из них являются платными. По словам представителя «Автодора», программа строительства платных дорог касается трасс М1, М3, М4, М11 и ЦКАД (центральная кольцевая автодорога).

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При написании новости использовалась информация:
ИА «Москва»

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