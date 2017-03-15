Уже в нынешнем месяце мотоциклисты начали массово появляться на дорогах, из-за чего автомобилистам, отвыкшим от двухколесных за зиму, приходится непросто

В нынешнем году мотоциклисты из объединения «МотоМосква» проведут акцию и проинформируют всех водителей о начале мотосезона, а также раздадут 130 тысяч листовок, в которых расскажут о комфортном и безопасном соседстве автомобиля и мотоцикла.

Напомнить о необходимости почаще заглядывать в зеркала заднего вида и включении поворотников, а также особом внимании при выполнении маневров поможет и столичная ГИБДД. Во время остановок машин инспекторы будут лично напоминать водителям о мотоциклистах и вручать им листовку. Впрочем, агитация направлена не только на автолюбителей, в этом же буклете самим мотоциклистам еще раз расскажут о необходимости соблюдать ПДД и использовать экипировку.

Хотя раздача «напоминалок» началась уже сейчас, пик ее придется на восьмое апреля, когда несколько сотен волонтеров планируют раздать рекордное количество листовок на перекрестках по всему городу.